- L'as de l'athlétisme Schulz exprime son espoir en l'honnêteté et l'équité

Le regard de Martin Schulz est dirigé vers le ciel, au moins jusqu'au week-end. Le champion de triathlon et porte-drapeau allemand des Jeux paralympiques laisse le destin décider, avec des doutes sur la tenue de sa course dans la Seine parisienne. Si, comme prévu par Météo France, la pluie battante s'abat sur Paris le jour de la course, la question de la propreté de l'eau pourrait resurgir.

Ce sujet a été controversé lors des Jeux olympiques il y a quelques semaines à peine. La pluie rend une rivière plus trouble, et malgré un investissement de 1,4 milliard d'euros dans les usines et les systèmes de traitement des eaux usées, la qualité de l'eau à Paris reste suffisamment douteuse pour permettre la baignade en son cœur.

"Bien sûr, ce n'est pas l'eau la plus claire", a déclaré Schulz à l'agence de presse allemande. "Mais personnellement, je ne suis pas très sensible à cela, et je pense que les autres partagent mon sentiment. Ils aimeraient probablement nager dans la Seine avant d'en être réduits à un duathlon." Il n'y a pas d'autre lieu disponible, et le seul autre choix est de reporter les courses aux 2 ou 3 septembre.

Toutes les décisions seront prises en une seule journée. "La décision de mener les courses sera basée sur les prévisions météorologiques et les résultats de la qualité de l'eau juste avant les courses", a informé le porte-parole du comité d'organisation à dpa. Initialement, différentes classes de score étaient prévues pour être étalées sur deux jours. "Maintenant, la qualité de l'eau de la Seine est exceptionnelle, et le courant est dans des paramètres acceptables", a révélé le porte-parole vendredi.

Schulz, né sans son avant-bras gauche, ne veut pas en faire un plat de ces éléments. Cependant, le double champion olympique considère le courant de la rivière comme un défi supplémentaire. Il avait mis en garde que de nombreux para-athlètes pourraient trouver impossible de nager à contre-courant.

Schulz se sent prêt. "Compte tenu de l'état de ma course, cela pourrait permettre aux bons nageurs de prendre un peu d'avance", a déclaré le jeune de 34 ans qui considère déjà les Jeux de Paris comme spéciaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, il et Edina Müller, joueuse en fauteuil roulant de basket-ball, ont porté le drapeau allemand ensemble. "C'était une expérience très émotionnelle. En descendant les Champs-Élysées, j'ai eu quelques larmes aux yeux. C'était époustouflant sur la Place de la Concorde, et je suis juste heureux d'avoir pu mener l'équipe allemande", a-t-il déclaré.

Il a reçu des éloges de son équipe qui l'avait choisi et Müller comme porte-drapeaux allemands. "Bien sûr, ils font une belle paire. J'étais vraiment heureux pour eux", a déclaré Valentin Baus, joueur de tennis en table paralympique. "Je pense que c'est une expérience qu'un athlète n'oubliera jamais."

Schulz pourrait terminer sa quatrième participation aux Jeux - il a participé aux épreuves de natation à Londres en 2012 - en remportant à nouveau le titre. Il ne pourrait pas demander un cadre plus spectaculaire que celui de Paris. “Je pense que le parcours est fantastique, droit dans le centre-ville avec la Tour Eiffel et les Champs-Élysées - de nombreux athlètes rêveraient de cela”, a-t-il déclaré. “Il y aura des spectateurs nombreux le long du parcours. Cela attise l'esprit de compétition chez les athlètes.”

Nager dans une rivière introduit sans aucun doute une certaine imprévisibilité. “Cependant, je ne le considère pas comme un problème majeur”, a déclaré Schulz. Pour lui, la chose la plus importante est que lui et ses concurrents soient autorisés à se baigner dans la Seine, étant donné qu'il pleuvait à Paris vendredi. “J'espère que personne ne sera désavantagé et que tout se déroulera équitablement”, a-t-il déclaré.

