- L'artiste vit une célébration de mariage enchanteuse.

Artiste Riccardo Simonetti (31 ans) a finalement déclaré "Je suis marié !" Avant la cérémonie, Simonetti a annoncé à ses fans via un post Instagram qu'il se mariait aujourd'hui, le 29 août, avec son partenaire Steven. Plus tard, il a partagé un couple de photos, exprimant son amour pour son époux.

Au début, Simonetti a partagé des photos sur les réseaux sociaux qui le montraient de dos, apparemment vêtu pour son mariage, et en train de se préparer pour cet événement important. Il a également écrit des mots touchants à ses followers.

"Aujourd'hui, c'est moi qui me marie"

"Aujourd'hui, c'est moi", a écrit Simonetti le 29 août en anglais. "Je me marie. Waouh. Quelle sensation étrange. J'ai toujours été le célibataire endurci, celui qui plaisantait sur le fait de ne jamais trouver l'amour. Celui qui a eu son premier petit ami à 27 ans. Et aujourd'hui, je me marie."

Simonetti avait également des conseils pour ses fans. Il les encourageait à être eux-mêmes et à trouver quelqu'un qui les aime pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour l'idée de ce qu'ils devraient être. "Cela peut être plus compliqué de trouver quelqu'un de cette manière, mais si vous avez de la chance, la sensation est incroyablement belle", a expliqué l'artiste.

Dans ses stories, Simonetti a également salué le ciel bleu de son jour de mariage. Il a écrit : "Je me sens béni et reconnaissant de pouvoir épouser l'homme de mes rêves aujourd'hui. Quelle sensation étrange."

Riccardo Simonetti a découvert "l'amour inconditionnel"

Plus tard, le jeune homme de 31 ans a partagé une photo du couple fraîchement marié. "Mari et Mari", a-t-il légendé. Pendant la majeure partie de sa vie, il pensait que le mariage n'était pas une option pour lui, mais puis Steven est apparu. Après avoir rencontré son partenaire, il a réalisé "qu'il existe un amour inconditionnel, et que les gens comme nous le méritent tout autant que les autres". Cela lui brise le cœur que leur amour soit toujours considéré comme un crime dans de nombreux pays.

Simonetti a la chance d'épouser "l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré de ma vie". Que Steven l'ait choisi, lui qui apporte tant de joie dans sa vie, est un privilège. "Maintenant, nous sommes mariés, et je promets de faire de mon mieux pour vous offrir la vie que vous méritez et mettre un sourire sur votre visage magnifique, parce que je sais que vous faites la même chose pour moi rien qu'en partageant votre amour et votre gentillesse. Je vous aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer, et je suis si reconnaissant d'être sur ce chemin avec vous pour toujours."

Parmi les invités figuraient apparemment les présentatrices de télévision Sylvie Meis (46 ans) et Palina Rojinski (39 ans). Cette dernière a partagé des images de la veille, montrant un barbecue, en écrivant qu'ils célébraient l'amour de Simonetti. Meis, qui avait également participé à l'enterrement de vie de garçon de Simonetti, a commenté son premier post en disant : "Oh chéri, je suis si heureux pour toi et Steven. J'ai hâte de te voir plus tard et de

