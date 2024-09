- L'artiste musicale nie les spéculations sur le prétendu nom de leur nouveau-né.

Les stars sont Known for their creativity when it comes to naming their kids, with celebrities often trying to outdo each other with unique names for their children. Le rappeur Cardi B (31 ans) ne fait pas exception, ayant donné à sa fille Kulture Kiari (6 ans) et à son fils Wave Set (3 ans) des prénoms peu courants. Cependant, Cardi a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles son prochain enfant serait prénommé Ouragan.

En réponse à un fan qui affirmait sur X (anciennement Twitter) que Ouragan avait été choisi comme prénom pour son enfant à naître, Cardi B, qui attend actuellement son troisième enfant avec son partenaire, Offset (32 ans), a semblé confuse. "Qui???", a-t-elle répondu, accompagnée d'emojis de pleurs.

Malgré les spéculations, il est clair que Ouragan ne sera pas le prénom de son bébé.

Double coup dur : annonce de grossesse et dépôt de demande de divorce

Cardi B a annoncé sa troisième grossesse sur Instagram le 1er août, avec une photo montrant unBaby bump visible. "Avec chaque fin vient un nouveau début !" a-t-elle légende la publication, suggérant qu'elle voyait le côté positif des choses. Les médias ont également rapporté qu'elle avait déposé une demande de divorce contre Offset le même jour. Le couple avait confirmé leur séparation lors d'une diffusion en direct en décembre, mais ils s'étaient reconciliés au début de l'année.

Cardi B et Offset, qui sont mariés depuis 2017 et auront bientôt trois enfants ensemble, ont connu de nombreuses séparations au fil des ans. En fait, Cardi a même déposé une demande de divorce en 2020, mais a finalement retiré la demande.

Malgré l'affirmation du fan, Cardi B n'a pas confirmé le prénom Ouragan pour son prochain enfant. Despite les rumeurs de séparation à répétition et les deux demandes de divorce, Cardi B et Offset restent unis malgré leur troisième grossesse.

