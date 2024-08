L'artiste musicale Lily Allen a rendu le chien au refuge pour animaux.

Les critiques accusent la chanteuse Lily Allen d'être "dépourvue de cœur" en raison de ses récents agissements. Elle a révélé sur son podcast qu'elle avait rendu un chien adopté pendant la pandémie parce que l'animal avait accidentellement mâché leurs passeports. Allen a déclaré que le chien était mal dressé et que sa bêtise avait entraîné des pertes financières importantes et des perturbations de voyage.

Dans l'épisode de son podcast "Miss Me ?", Allen a expliqué : "Nous avons adopté un chien, et malheureusement, il a mâché nos passeports et visas. Je ne peux pas vous dire combien ça a coûté de tout remplacer, surtout pendant Covid. C'était un véritable cauchemar logistique." Vivant à New York avec son partenaire David Harbour et leurs filles Ethel et Marnie, elle a ajouté que l'incident les avait empêchés de rendre visite à leur père en Angleterre pendant "quatre, cinq mois".

Allen n'a vu d'autre solution que de rendre le chien : "Ce n'était pas seulement les passeports qu'il a détruits, le chien était terriblement mal dressé. J'ai vraiment tout essayé, mais rien ne semblait fonctionner, et les passeports n'étaient que le début." Cependant, l'histoire d'Allen n'a pas suscité la moindre sympathie.

Une vague de critiques a suivi la révélation de Lily Allen sur les réseaux sociaux, couverte par le "Daily Mail". Un utilisateur a écrit : "Est-ce qu'elle a rangé les passeports dans un endroit où un chiot ne pouvait pas les atteindre ? Non. C'est une personne méchante", tandis qu'un autre commentait : "C'est elle la responsable, pas la pauvre bête. C'est une catastrophe qu'elle n'ait pas gardé les documents importants loin des animaux de compagnie." Un troisième a tweeté : "Ce n'est pas le chien qui gâche la vie, c'est le propriétaire qui n'est pas responsable de ses biens. Le chien n'a pas ruiné sa vie, c'est elle qui l'a fait avec sa négligence."

Malgré l'expérience négative passée, Allen prévoit d'agrandir sa famille en accueillant un autre animal de compagnie. Elle et ses filles ont décidé d'adopter un Chihuahua mix et ont déjà choisi de l'appeler Jude Bellingham, en référence au footballeur anglais du même nom.

