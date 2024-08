- L'artiste musical est décédé.

Selon le site d'actualités people TMZ, la personnalité connue sous le nom de Fatman Scoop, de son vrai nom Isaac Freeman III, a connu un incident traumatisant. Il aurait perdu connaissance sur scène lors de son spectacle vendredi soir. Cet incident l'a conduit à être transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux. L'incident se serait produit au Town Center Park à Hamden, dans le Connecticut, aux alentours de 20h30 le 30 août.

Le rappeur, qui s'est fait connaître en travaillant avec des artistes de hip-hop renommés tels que Missy Elliott (53 ans) et Mariah Carey (55 ans), a été ranimé sur place avant d'être transporté. Son manager de tournée a partagé un message émouvant exprimant son incrédulité et sa gratitude. "Je suis sans voix... Vous m'avez donné l'opportunité de voyager autour du monde et de partager la scène avec vous sur certaines des scènes les plus célèbres de notre planète. Les leçons que vous m'avez enseignées m'ont vraiment façonné en l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, je vous aime."

Après l'évanouissement sur scène, la famille et les amis de Fatman Scoop étaient dévastés par sa maladie. Malgré les efforts de l'équipe médicale, le chagrin était palpable alors qu'ils attendaient des nouvelles de son état.

Lire aussi: