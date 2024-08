- L'artiste et ancien gardien de but Rudi Kargus présente ses créations fraîches à l'exposition

Vétéran du football et artiste Rudi Kargus présente ses nouvelles créations à la Galerie Holthoff de Hambourg à partir du 30 août (30.8.). Son exposition intitulée "puissant" se déroule jusqu'au 18 octobre. Les grandes toiles de Kargus, principalement à l'huile sur toile, portent des titres tels que "Un monde meilleur" et "Sphinx", ainsi que "Amsterdam". Fréquemment, elles représentent des figures aux visages tordus et aux couleurs atténuées.

La galerie partage des informations sur l'exposition, déclarant : "Si nous pouvons décoder le langage artistique de Kargus, nous découvrons un univers visuel qui incarne la tristesse, la torture, la perte et les fractures. Peut-être évoque-t-il également son passé et ses aspirations pour l'avenir." Le septuagénaire Kargus, qui réside à Quickborn, a été gardien de but pour Hambourg, réalisant ses principaux exploits, ainsi que pour Nuremberg, Karlsruhe, Düsseldorf et Cologne de 1971 à 1990, comptant un total de 408 matchs de première division et 19 apparitions en deuxième division. Il considère cette période comme son "premier chapitre".

Maintenant, l'art est sa raison de vivre. En plus de nombreuses expositions dans le district de Hambourg, il a présenté son travail à Mannheim, Vienne et Düsseldorf. Il collabore avec la Galerie Holthoff depuis 2009. "Je ne suis pas simplement un ancien athlète devenu artiste avec un pinceau", a déclaré Kargus un jour, "mais un véritable peintre sérieux. Authentique et sincère."

