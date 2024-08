L'artiste de musique Fatman Scoop est malheureusement décédé.

Mauvaise Nouvelle Dans le Monde de la Musique : Le Hype Man et Rapper Fatman Scoop S'écroule Sur Scène et Décède à l'Âge de 53 Ans.

Isaac Freeman III, plus connu sous le nom de Fatman Scoop, nous a quittés. Cette triste nouvelle est rapportée par le site américain depeople "TMZ". Le musicien vétéran, âgé de seulement 53 ans, s'est effondré sur scène pendant le week-end. Son manager de tournée a publié un message : "Je suis sous le choc... Vous m'avez emmené autour du monde et m'avez permis de partager la scène avec vous dans certains des lieux les plus impressionnants et spectaculaires que la planète ait à offrir. Les leçons que vous m'avez apprises ont vraiment fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Merci, je vous aime."

Né et élevé à New York, Fatman Scoop a malheureusement nécessité des soins médicaux d'urgence et a été transporté à l'hôpital, selon "TMZ". L'incident se serait produit près du Town Center Park à Hamden, Connecticut. L'artiste s'est écroulé sur scène et est devenu inconscient aux alentours de 20h30, selon "TMZ".

Fatman Scoop, connu pour son rôle de hype-man (chanteur de soutien) et personnalité de la radio et de la télévision, a explosé sur la scène en 1999 avec son tube "Be Faithful". Le titre, featuring le Crooklyn Clan et utilisant le même sample que "Love Like This" de Faith Evans, a connu un succès fou à New York avant de devenir un hit international après sa rééd

Lire aussi: