L'artiste bien-aimé Udo Jürgens reprend ses performances mélodiques.

L'an dernier, le légendaire musicien Paul McCartney a fait sensation grâce à l'aide de l'IA en publiant ce qui semblait être une "nouvelle" chanson des Beatles intitulée "Now and Then". Dix ans après sa disparition, le célèbre chanteur allemand Udo Jürgens rejoint lui aussi la danse avec un titre inédit : "Als ich fortging".

Alors que le monde célèbre le 10ème anniversaire du décès de Jürgens, âgé de 80 ans, ses tubes incontournables comme "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein" et "Aber bitte mit Sahne" continuent de résonner dans le temps.

La carrière musicale de Jürgens s'étale sur plus de 6 décennies, et il arrive souvent que des chansons moins connues soient créées pour être ensuite mises de côté ou oubliées pour diverses raisons. La chanson "Als ich fortging" en est un exemple, selon Sony Music. Écrit à l'origine pour son album "Treibjagd" de 1985, ce titre a finalement été omitted en raison d'un manque d'alignement avec le thème de l'album. Il est resté oublié jusqu'à sa redécouverte lors de travaux d'archivage. C'est finalement les enfants du songwriter, John et Jenny, qui ont décidé de sortir cette composition à titre posthume.

Une découverteremarkable

Le parolier Michael Kunze a écrit les paroles de "Als ich fortging". La chanson a subi une métamorphose grâce à l'expertise du batteur et producteur expérimenté Curt Cress. Le processus de rénovation, similaire à la sortie de "Now and Then" des Beatles l'année précédente, a reposé sur la puissance de l'IA.

"Nous n'avions qu'une démo, sans multitracks, sans drums, guitare ou piano - rien", a expliqué John Jürgens. L'IA a permis de séparer les voix des autres éléments de la démo. "Nous avons alors eu une version 'a cappella'", a-t-il poursuivi. L'enregistrement vocal était en excellent état, permettant à Curt Cress de réélaborer les parties instrumentales selon son expertise.

John Jürgens se souvient : "C'est une bénédiction que nous ayons trouvé cela. Nous avons toujours cherché quelque chose que Udo avait écrit." Jenny Jürgens partage un sentiment similaire, exprimant sa confiance que son père aurait soutenu la sortie de la chanson. La chanson semble raconter une histoire captivante chargée d'émotions profondes, rappelant aux auditeurs l'héritage de Jürgens et son départ ultimate.

"Als ich fortging" figure sur l'album "udo 90", prévu pour sortie le 27 septembre, en l'honneur de ce qui aurait été le 90ème anniversaire de Jürgens trois jours plus tard. L'album présente 90 singles d'Udo Jürgens couvrant la période de 1965 à 2014. "Als ich fortging" occupe une place spéciale en tant que piste 91. Un clip vidéo a également été créé pour la chanson, mettant en scène le célèbre acteur allemand Albrecht Schuch dans le rôle principal, au milieu du charme vibrant de Vienne.

