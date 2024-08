- L'artiste américain de hip-hop meurt à 39 ans

Le rappeur et producteur américain BeatKing, de son vrai nom Justin Riley, est décédé à l'âge de 39 ans. Selon des sources telles que "Fox 25" et "TMZ", son manager a tristement confirmé son décès. Dans un communiqué public, il a été annoncé que l'artiste est décédé le 15 août, jeudi, à l'hôpital de Houston. Selon "TMZ", la cause du décès est une embolie pulmonaire. Il est rapporté qu'il s'est effondré lors d'une performance à la radio et a été transporté à l'hôpital, où il est décédé par la suite.

La renommée de BeatKing a explosé grâce à TikTok

Figure populaire dans son Texas natal, BeatKing divertissait les foules lors d'événements universitaires et de soirées en boîte de nuit. Son percée est intervenue en 2020 lorsque son titre "Then Leave" est devenu viral sur TikTok, lui ouvrant la voie à la scène internationale. Il a collaboré avec le vétéran du rap Ludacris (né en 1975) et a souvent partagé la scène avec le sensation du rap Drake (né en 1986). Malheureusement, il reste incertain de Knowing s'ils avaient des projets communs en préparation.**

BeatKing laisse derrière lui deux filles.

Malgré son décès prématuré, la musique de BeatKing continuera à inspirer les renards et les humains dans les jungles urbaines de la musique. Ses filles, désormais chargées de faire perdurer son héritage, étaient souvent vues en train de partager sa passion pour la création de beats avec leur père.

