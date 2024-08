L'artiste américain BeatKing est décédé à 39 ans.

Justin Riley, figure notable de la scène rap texane, a connu une ascension fulgurante vers la célébrité sur TikTok. Il a collaboré avec des poids lourds de la musique comme Ludacris. Tragiquement, il nous a quittés à l'âge de 39 ans.

Les médias ont largement rapporté la mort du rappeur et producteur BeatKing, âgé de 39 ans. Son manager a depuis confirmé la triste nouvelle, annonçant le décès de l'artiste le 15 août 2022.

Selon le site d'informations people TMZ, Justin Riley, de vrai nom BeatKing, est décédé d'une embolie pulmonaire. Avant de s'effondrer lors d'une performance radio à Houston, il avait été transporté à l'hôpital, où il a finalement rendu l'âme. Ses deux filles étaient à ses côtés pendant sa lutte.

Né et élevé au Texas, BeatKing était un performer régulier dans les fêtes étudiantes et les clubs. Il a fait ses débuts dans le monde de la musique en 2010 avec son album "Kings of the Club", et a produit des tubes comme "SDAB" featuring 2 Chainz et Juicy J, "Outside", "Keep It Poppin'" featuring Ludacris, et "Queendom Come".

Sa renommée internationale a explosé en 2020 avec le succès viral de "Then Leave" sur TikTok. Il a ensuite collaboré avec le rappeur titan Ludacris et a souvent partagé la scène avec le rappeur à succès Drake. S'ils prévoyaient un album commun reste flou. Récemment, il a servi d'artiste d'ouverture pour un concert de Nicki Minaj.

La mort de Justin Riley, connu sous le nom de BeatKing, a entraîné une augmentation des décès signalés dans l'industrie de la musique. Sa mort à l'âge de 39 ans due à une embolie pulmonaire laisse un vide considérable dans la scène rap texane, où il a acquis une reconnaissance mondiale.

Lire aussi: