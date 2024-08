L'artillerie ukrainienne frappe un convoi militaire russe.

Lentement mais surely, l'armée russe organise la défense de la région de Kursk. Toutefois, elle semble rencontrer un contretemps précoce : l'artillerie ukrainienne a touché un convoi militaire russe. Des véhicules sont en feu et il y a apparemment de nombreuses pertes.

Dans les combats dans la région russe de Kursk, un tir d'artillerie ukrainien est soupçonné d'avoir touché une colonne militaire russe à l'est de la ville de Rylsk. Des habitants ont réalisé des enregistrements non vérifiables de matériel militaire en feu pendant la nuit du jeudi et les ont partagés sur les réseaux sociaux. Plusieurs impacts ont été rapportés. Les spéculations sur les réseaux sociaux font état d'une attaque possible de HIMARS. Dans une vidéo prise le matin, qui est censée montrer les conséquences de cet incident, on peut voir une douzaine de camions militaires partiellement brûlés. Il y aurait également de nombreuses pertes. Sur les plates-formes de chargement de certains transporteurs, des soldats blessés ou même morts semblent être couchés.

Déjà jeudi, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux montrant une très longue colonne de véhicules et de soldats russes. Il n'est pas clair si c'est la colonne qui a été touchée par les troupes ukrainiennes. Il est à noter que la plupart des véhicules semblent être des voitures particulières. Seuls quelques-uns des véhicules semblent appartenir à l'armée - ils sont généralement des transporteurs. On peut voir une ou deux pièces d'artillerie, mais il n'y a pas de véhicules blindés.

Le fait que le convoi suspect ait été touché à l'est de Rylsk n'est pas un hasard. Compte tenu de la direction actuelle des troupes ukrainiennes, la ville de 15 000 habitants est menacée. Selon les connaissances actuelles, les troupes de Kyiv se battent actuellement à environ 30 kilomètres au sud du village de Korenewo. Le convoi militaire russe était probablement censé être mis en place contre les troupes ukrainiennes. Après l'attaque surprise ukrainienne dans la région de Kursk mardi, l'organisation de la contre-attaque a pris très longtemps. Cela peut également être dû au fait que le ministère de la Défense russe a initialement sous-estimé l'importance de l'événement et en a minimisé les conséquences. Cependant, à mesure que les troupes ukrainiennes avançaient plus profondément sur le territoire russe, une action a dû être entreprise.

Quels sont les objectifs de l'offensive ?

Actuellement, il y a deux directions principales des troupes de Kyiv. L'une se dirige vers le nord ou le nord-ouest - via Korenewo vers Rylsk. La deuxième se dirige vers le nord-est. Il est spéculé que les troupes ukrainiennes pourraient essayer d'atteindre la ville homonyme de Kursk. À proximité, il y a notamment une centrale nucléaire. Cependant, les motivations de l'offensive sur le territoire russe restent nébuleuses. Kyiv elle-même ne fait presque aucun commentaire à ce sujet. Seuls les experts occidentaux spéculent sur ce que les objectifs pourraient être.

Une considération est l'occupation de la centrale nucléaire de la région pour l'échanger contre celle occupée par les troupes russes dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Cependant, la centrale nucléaire de Kursk se trouve à environ 80 kilomètres derrière la frontière. Les troupes ukrainiennes devraient avancer beaucoup plus profondément sur le territoire russe. Les experts occidentaux doutent que les troupes et le matériel militaire soient suffisants pour cela.

Une autre considération est l'idée d'occuper le territoire russe pour l'échanger contre le territoire ukrainien actuellement occupé par la Russie. Un autre objectif potentiel de Kyiv pourrait être de contraindre la Russie à retirer ses troupes d'autres régions d'Ukraine pour défendre son propre territoire, améliorant potentiellement la situation pour les défenseurs ukrainiens, par exemple dans le Donbass. Pour l'instant, il est un fait que les troupes ukrainiennes ne tiennent pas leur position mais continuent d'avancer dans la région de Kursk. La résistance russe semble être sporadique. De plus, Moscou ne semble pas compter sur des troupes régulières avec des chars ou des transporteurs de troupes blindés pour l'instant. Au lieu de cela, les évacuations dans la région de Kursk se poursuivent, avec des dizaines de milliers de personnes rapportées en sécurité.

