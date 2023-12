L'art inattendu des affiches de cinéma peintes à la main au Ghana

Pour attirer les spectateurs, les vidéoclubs devaient faire de la publicité pour leurs offres. Mais ils ne disposaient pas des affiches originales, ni des moyens d'en imprimer d'autres - les dirigeants militaires du pays avaient même restreint l'importation de presses à imprimer.

Ils ont donc fabriqué leurs propres affiches, en demandant à des artistes locaux de les peindre à la main sur des sacs de farine usagés. Les affiches étaient grandes, généralement de 40 à 50 pouces de large et de 55 à 70 pouces de haut.

Depuis, ces affiches ont fait des vagues dans le monde de l'art, les premiers originaux atteignant des prix élevés auprès des collectionneurs.

L'art inattendu des affiches de cinéma peintes à la main au Ghana

Les œuvres sont célèbres pour leur style criard et exubérant, plein de muscles, de sang et de traits exagérés.

"Elles étaient conçues pour vendre des billets de cinéma, il s'agissait de faire entrer les gens dans les salles", explique Brian Chankin, marchand et collectionneur, au téléphone depuis le Ghana. "L'idée était donc d'essayer de rendre chaque affiche aussi unique que possible, voire aussi folle que possible.

Parfois, les artistes ont fait preuve de créativité en représentant des événements qui ne figuraient pas dans les films. "Il m'est arrivé de regarder les films et d'en tirer des actions", explique par courriel Heavy Jay, un artiste qui possède un studio à Teshie, près d'Accra, la capitale du Ghana. "Mais si le film était si ennuyeux, je devais alors faire appel à ma propre imagination, qui présente le plus souvent des images et des actions qui ne figurent pas dans les films, afin d'inciter davantage de personnes à aller les voir.

Dans les années 1990, à l'apogée de l'activité des ciné-clubs, plusieurs dizaines d'artistes étaient employés pour produire les affiches. Parmi les artistes les plus populaires - ou leurs pseudonymes - figuraient Joe Mensah, Nyen Kumah, Leonardo, Socrates, Death is Wonder, Frank Armah et D.A. Jasper.

Brian Chankin a commencé à collectionner les affiches il y a une dizaine d'années, au moment où elles commençaient à susciter un intérêt mondial. Il les exposait sur le mur d'un vidéoclub qu'il possédait à Chicago.

"Les gens ont commencé à vouloir les acheter sur le mur, et nous avons fini par en vendre un certain nombre", explique-t-il. "J'ai réussi à me faire un peu d'adeptes, et j'ai commencé à en acheter de plus en plus avec tout l'argent que j'avais. Au fil des ans, des centaines et des centaines d'affiches sont passées entre mes mains, et j'en garde beaucoup pour ma collection.

"Il y en a certaines qui atteindraient des milliers d'euros si je décidais de les vendre, mais ce sont celles-là que je ne souhaite absolument pas vendre. Je sais que d'autres personnes ont vendu ces affiches pour plus de 50 000 dollars. Tout ce qui date des années 1980 est incroyablement rare et difficile à trouver à l'heure actuelle.

La demande d'affiches de vidéoclubs au Ghana a commencé à diminuer au milieu des années 2000, lorsque le visionnage à domicile s'est répandu et que l'impression est devenue plus pratique que la commande d'œuvres d'art originales, qui prenaient des jours à réaliser. Depuis lors, de nombreux artistes ont abandonné le métier, explique M. Chankin. Mais certains ont gardé la tradition vivante et travaillent maintenant sur commande, soit en faisant des copies d'affiches originales, soit en peignant des affiches entièrement nouvelles de films anciens ou récents.

En 2015, M. Chankin a ouvert la Deadly Prey Gallery, un studio basé à Chicago qui travaille avec des artistes ghanéens. Les prix des affiches commandées varient entre 300 et 600 dollars, et les plus demandées sont celles des grands films d'action des années 1980 qui ont rendu les affiches célèbres. Predator, Terminator, tout ce qui est avec Kurt Russell, tout ce qui est avec (Jean-Claude) Van Damme", explique M. Chankin, avant d'ajouter : "L'horreur est sans doute l'un des domaines les plus populaires de l'histoire de l'humanité : "L'horreur est sans doute le genre le plus populaire.

L'intérêt pour ces affiches étant apparemment grandissant, il est désormais facile de les trouver en ligne. Mais, avertit M. Chankin, les acheteurs doivent se méfier des copies modernes qui se font passer pour des originaux anciens.

"Il y a toujours des copies pirates - elles essaient généralement de faire paraître les affiches plus anciennes qu'elles ne le sont en réalité", a-t-il déclaré. "Ces affiches, je peux les repérer en une seconde, mais d'autres personnes n'y parviendront peut-être pas."

Cet article a été initialement publié en octobre 2019.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com