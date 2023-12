L'art explosif : La fabrication d'un feu d'artifice

En Chine, la tradition d'allumer des feux d'artifice pour éloigner les mauvais esprits se transmet de génération en génération. Aux États-Unis, les feux d'artifice sont synonymes de célébrations du 4 juillet. Ailleurs, les hindous les utilisent pour célébrer Diwali, tandis qu'en Russie et dans toute l'Europe, les grands feux d'artifice marquent traditionnellement la fin des guerres.

Mais avant que les feux d'artifice ne puissent envahir le ciel, chacun d'entre eux doit être soigneusement et méticuleusement fabriqué. Ce processus, qui peut prendre plusieurs jours, est un art à part entière, selon Wu Hongyong, directeur de la production et de la technologie de l'une des plus grandes entreprises chinoises de feux d'artifice.

Son entreprise, Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, expédie chaque année plus de 30 000 boîtes de produits pyrotechniques dans le monde entier, chaque feu d'artifice étant fabriqué à la main.

"Nous considérons que c'est un art de rendre tout le monde heureux dans le monde", a déclaré M. Wu.

Fabriqué en Chine

La Chine, qui a inventé la poudre à canon il y a plus de 2 000 ans, produit aujourd'hui plus de feux d'artifice que n'importe où ailleurs dans le monde. Le pays est responsable de plus de 90 % des feux d'artifice américains de la fête de l'indépendance, exportant pour 307,8 millions de dollars vers les États-Unis pour les célébrations du 4 juillet en 2016 (les États-Unis n'ont produit que 10 millions de dollars pour la fête cette année-là).

"C'est un processus compliqué et désordonné", explique M. Wu. "De l'achat des matériaux à la production, cela prend beaucoup de temps.

Chaque feu d'artifice contient de petites boules d'explosifs, appelées étoiles, qui sont à l'origine des jeux de lumière colorés observés dans le ciel. Elles sont mélangées à de la poudre à canon dans une coquille, puis enveloppées dans du papier et munies d'une mèche. Les étoiles peuvent être enveloppées et pressées en différents modèles, ce qui signifie que les acheteurs peuvent demander des formes particulières pour commémorer des occasions importantes.

Wilson Mao, PDG de la société Pyromagic, basée à Hong Kong, a demandé un feu d'artifice en forme de "8" pour marquer le Nouvel An lunaire. Depuis des décennies, Pyromagic Multi-media Productions est responsable des feux d'artifice de Hong Kong. "Si vous êtes superstitieux, sachez que dans la culture chinoise, le 8 est un chiffre de très bon augure. En chinois, il ressemble à un autre mot qui signifie "bonne fortune".

La face cachée des feux d'artifice ?

Malgré leur rôle festif, les feux d'artifice préoccupent de plus en plus les écologistes. La fumée qu'ils produisent contient de petites particules métalliques et des études ont établi un lien entre l'utilisation des feux d'artifice et la dégradation à court terme de la qualité de l'air. Le gouvernement chinois a déjà interdit les feux d'artifice dans plus de 400 villes, en partie pour répondre aux préoccupations environnementales.

Les usines remplies d'explosifs représentent également un risque pour ceux qui produisent des feux d'artifice. En 2014, un accident mortel survenu dans une usine de feux d'artifice de la province chinoise du Hunan a entraîné la mort de 12 ouvriers. En 2016, un incident similaire dans la province voisine de Jiangxi a entraîné la mort de trois personnes et une évacuation massive des zones environnantes.

Les contrôles de sécurité dans des entreprises comme Jiangxi Zhongsen Fireworks Ltd, qui emploie plus de 300 personnes, sont souvent très poussés. Selon Wu, chaque chargement est inspecté par six départements internes avant d'être envoyé aux agences gouvernementales pour d'autres vérifications.

Pour les ouvriers de l'usine, c'est normalement la dernière fois qu'ils voient les engins qu'ils produisent. Néanmoins, regarder les feux d'artifice s'enflammer dans le ciel peut laisser une impression durable à leurs créateurs.

"Nous fabriquons les feux d'artifice, mais nous ne participons pas à leur mise à feu", explique Liu Zhilian, un ouvrier de l'usine âgé de 40 ans. "Mais c'est une sensation magnifique. C'est glorieux quand un feu d'artifice explose".

Dans la vidéo ci-dessus, observez la fabrication d'un feu d'artifice dans l'une des plus grandes usines de Chine.

Source: edition.cnn.com