L'art du caddie : Qu'est-ce qui fait un bon compagnon de golf ?

Après avoir soulevé le Claret Jug, le champion de l'Open Collin Morikawa a demandé de manière touchante aux foules de fans ensoleillés de l'aider à célébrer le 39e anniversaire de son caddie, JJ Jakovac, ce à quoi les fidèles golfeurs du Kent ont répondu par une chanson joyeuse.

Les caddies ne sont jamais loin des projecteurs et ont une perspective unique sur le monde du sport professionnel de haut niveau.

Qu'il s'agisse d'Eddie Lowery, âgé de 10 ans, lors de l'US Open de 1913 - qui a aidé l'amateur Francis Ouimet à remporter une célèbre victoire contre les géants du jeu Harry Vardon et Ted Ray et qui est ensuite devenu multimillionnaire - ou de Fanny Sunesson, première femme caddie à remporter un tournoi majeur masculin alors qu'elle était dans le sac de Nick Faldo lors du Masters de 1990, c'est un métier à nul autre pareil.

"Mon petit caddie, Eddie Lowery, à peine plus grand qu'une cacahuète, était une véritable source d'inspiration pour tout le monde ; et il serait difficile de trouver un type plus brillant ou plus captivant", a écrit Ouimet pour The American Golfer.

"Je ne saurais surestimer l'influence d'Eddie sur mon jeu".

Il existe un trésor d'histoires de caddies, comme celle de l'infortuné responsable du nom du 10e trou - appelé South America - du parcours hôte du Women's British Open, Carnoustie.

La légende veut qu'il se soit vanté, en état d'ébriété, d'émigrer vers ce continent lointain le lendemain, avant d'être retrouvé au matin endormi sur le green.

C'est ainsi que le trou a reçu son nom unique.

Le caddie vétéran Billy Foster, l'Anglais qui a travaillé avec Gordon Brand Jr, Seve Ballesteros, Darren Clarke, Thomas Bjorn, Sergio Garcia, Lee Westwood, Tiger Woods lors de la Coupe des Présidents 2005 et actuellement Matt Fitzpatrick, a tout vu en près de 40 ans de caddie.

Il se souvient de ce qu'était la profession dans les années 1980 : dormir dans des tentes, des bus et même dans un buisson sur une autoroute française, vivre sans téléphone portable ni carte de crédit, sans livre de métrage et même se tenir au milieu d'un practice pour rattraper les balles des autres joueurs en essayant de ne pas se faire toucher.

"Les règles du jeu ont légèrement changé", a-t-il déclaré à CNN Sport.

"À l'époque, il n'y avait pas de règles d'évaluation, il fallait donc arriver le lundi et dessiner son propre livre d'évaluation à l'aide d'une roue à aubes, ce qui prenait sept à huit heures. Cela prenait sept à huit heures.

Sunesson, comme Foster, a déclaré à CNN en 2018 qu'elle avait commencé à jouer au caddie pour voyager et voir des endroits.

"Il n'était pas question à l'époque de gagner de l'argent dans le jeu", a ajouté Foster, qui a déclaré que de nos jours, d'anciens joueurs considèrent ce choix de carrière.

Même le triple champion de tennis Andy Murray est enthousiaste à l'idée de devenir caddie - même si, en tant que perfectionniste, il y a un aspect du travail qui pourrait l'empêcher de dormir.

LIRE : Après sa deuxième victoire majeure à l'Open, Collin Morikawa se réjouit de pouvoir représenter l'équipe des États-Unis à Tokyo 2020

Le cauchemar des quinze clubs

Caddy de Clarke, qui a terminé troisième à égalité lors de l'Open 2001 au Royal Lytham & St Annes, Foster se souvient que Ian Woosnam, co-leader au dernier tour, a été pénalisé de deux coups pour avoir eu deux drivers dans son sac, le moment le plus "triste" dont il se souvienne depuis qu'il exerce ce métier.

Aujourd'hui encore, Foster se réveille plusieurs fois par an avec des sueurs froides, paniqué à l'idée d'avoir 15 clubs, soit un de plus que la limite légale fixée dans les années 1930.

"Vous essayez de sortir le club, puis trois autres apparaissent, puis il y a 18 clubs dans le sac, vous vous en débarrassez et cinq autres apparaissent ! C'est le pire cauchemar du caddie".

Miles Byrne, le caddie de Woosnam, ancien vainqueur du Masters, a annoncé la nouvelle à son patron alors qu'il était en tête du classement.

"J'ai tout de suite eu de la peine pour Miles. C'est l'erreur cardinale, et cela s'est produit à plusieurs reprises. C'était peut-être à l'Open de France ou à l'Open d'Espagne, mais se retrouver dans le dernier groupe, en tête de l'Open Championship... c'est une pensée horrible, horrible".

Foster a raconté comment le destin a joué contre Woosnam et Byrne ce dimanche-là, depuis le Gallois qui avait apporté un driver de rechange au practice pour peaufiner son jeu jusqu'aux rumeurs sur le fait qu'il avait été précipité sur le tee - le premier par-three.

"Woosie a joué toute la semaine avec un seul driver dans son sac et un seul couvre-chef. On aurait pu penser qu'il y avait deux couvre-chefs.

"Mais Woosie était en train d'essayer sur le terrain et son entraîneur Pete Cowen lui a dit de frapper quelques fers six avant de prendre le départ, car Lytham commence par un par trois, ce qui est inhabituel".

Alors qu'ils s'apprêtaient à jouer le premier trou, les derniers mots apparemment prononcés par Cowen à Byrne furent "N'oublie pas de mettre le driver de rechange dans le casier" avant que tout ne s'écroule.

"Quelle est la première chose à faire sur le premier tee ? On enlève le couvre-chef", a déclaré Foster.

"Mais le premier à Lytham est un par trois. Miles a donc récupéré la feuille d'épingles, donne à Woosie le métrage, et il frappe à nouveau un fer 6, sans hésiter, pour le birdie.

"Il est maintenant en tête de l'Open, à 43 ans, sa dernière chance, et je sais que Miles a fait deux pas sur le premier tee et qu'il a vu les deux drivers. Il voulait être malade. Il est arrivé à une dizaine de mètres du premier green et a dit 'Woosie, tu vas devenir fou'".

Des images de Woosnam jetant rageusement son club dans les buissons ont suivi, tandis que Foster affirme qu'il aurait sauté la clôture pour se retrouver sur la voie ferrée toute proche.

"J'aurais attendu que le train de trois heures de Lytham passe et m'arrache la tête.

"C'était sans doute le sentiment le plus horrible qui soit, on ne s'en remettait jamais, et aujourd'hui encore, je parie que Miles ne s'en est jamais remis, pas plus que Woosie.

J'y pensais, mais je ne l'ai pas dit".

Le chemin n'est pas toujours semé d'embûches. Des partenariats à long terme comme celui de Jim "Bones" Mackay et Phil Mickelson ont prospéré pendant 25 ans, remportant cinq Majeurs entre 2004 et 2013.

Ou encore le couple improbable formé par Andy Sutton et Ben Curtis lors de l'Open 2003 - le duo s'est rencontré une semaine avant que l'Américain Curtis ne devienne le premier homme depuis Ouimet à remporter un Majeur dès sa première tentative.

Padraig Harrington, triple vainqueur d'un Majeur et capitaine européen de la Ryder Cup en 2021, et Ronan Flood sont un autre partenariat qui a résisté à l'épreuve du temps, tandis que l'Américain Chad Lamsback a été reconnu pour sa connaissance de la région, ses compétences en japonais et son sang-froid par Tsubasa Kajitani, vainqueur de l'Augusta National Women's Amateur en 2021.

"Le caddie d'aujourd'hui s'appelle Chad, et Chad a déjà été caddie pour quelques Japonais", a déclaré le jeune homme de 17 ans. "C'est pourquoi nous lui faisons confiance.

Depuis la pandémie de coronavirus, un certain nombre de joueurs ont employé des membres de leur famille ou des amis comme caddies, et même avant cela, Rory McIlroy avait mis son ami Harry Diamond dans son sac. Austin, le frère de Dustin Johnson, a été le caddie des deux titres majeurs du joueur de 37 ans.

Tim, le frère de Mickelson, était aux côtés de l'Américain lorsque celui-ci, âgé de 51 ans, est devenu le plus vieux champion majeur en mai, et Brittany, la sœur de Brooke Henderson, a arpenté les fairways avec le vainqueur majeur canadien.

Il y a un an, Max Mehles, le petit ami golfeur professionnel de Sophia Popov, a porté le sac de l'Allemande lors de son mémorable triomphe à l'AIG Women's Open à Troon, une faveur que Popov lui a rendue en mars alors que Mehles participait au tournoi de qualification du PGA Tour Canada.

L'ancien président de l'European Tour Caddies Association et propriétaire de The Tour Caddies, Sean Russell, qui a été le caddie de Kenneth Ferrie et de Diana Luna, plusieurs fois vainqueurs du Ladies' European Tour, ainsi que de la Solheim Cup 2009, a déclaré que les règles de la Covid avaient été un facteur déterminant dans le changement de garde.

"Si vous devez passer beaucoup de temps avec quelqu'un, il vaut mieux que ce soit avec un ami", a-t-il déclaré à CNN Sport.

"Je pense que Covid a accéléré ce qui était déjà une tendance auparavant : avoir un ami, un mari, une femme sur le sac. Rory reçoit beaucoup de critiques dans la 'Twittersphère' mais vous n'entendrez pas un seul caddie dire qu'Harry est un mauvais caddie - il est vraiment bon. Lee Westwood et Helen aussi, je défie quiconque de dire qu'ils ne forment pas une bonne combinaison.

"Je dis toujours qu'on peut apprendre à quelqu'un à être caddie, mais qu'on ne peut pas lui apprendre à être son ami.

Russell a quatre principes clés qu'il a toujours respectés en tant que caddie : bien faire les choses de base, s'adapter, être capable de s'entendre avec n'importe qui et avoir la capacité de surmonter les difficultés.

"Je pense que les caddies ont la peau dure, certains plus que d'autres", a-t-il déclaré.

Lorsque j'étais caddie, la première question que je posais au joueur était : "Qu'est-ce que vous détestez chez les caddies ou qu'est-ce que vous détestez qu'ils fassent ?

Les réponses variaient toujours entre les caddies qui disaient : "J'y pensais mais je ne l'ai pas dit" ou un autre joueur qui disait qu'il ne voulait pas que les caddies soient trop sur la défensive. Par exemple : 'Si le trou se trouve à un mètre de la droite du green, nous visons le drapeau. Ne me demandez pas de jouer à gauche".

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Foster a un conseil à donner : choisissez bien votre conjoint golfeur.

"C'est 30 semaines par an, c'est plus une relation qu'un mariage, il faut donc être capable de s'entendre.

"L'art du caddie, c'est d'être positif et de s'engager dans ses réponses. Lorsque le joueur pose une question, il faut être prêt à y répondre. Je connais à peu près la réponse avant qu'ils ne la posent.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com