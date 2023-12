Larry Vanover, arbitre de la MLB, hospitalisé après avoir été touché à la tête par un lancer lors du match Yankees-Guardians

Au début de la cinquième manche, le joueur de deuxième base des Guardians, Andres Gimenez, a tenté d'effectuer un relais vers le marbre, mais a accidentellement frappé Vanover, un chef d'équipe qui travaille dans les ligues majeures depuis 29 saisons, à la tête avec la balle. Vanover a pu se relever et quitter le terrain en marchant lentement. Il n'est pas revenu au jeu.

Chris Guccione, un autre arbitre qui travaillait sur le match mercredi, a déclaré après le match que Vanover avait un "nœud assez important sur son côté gauche" au-dessus de son oreille.

"Les arbitres vont faire un test de commotion cérébrale et il semble qu'il était cohérent et qu'il savait ce qui se passait", a déclaré Guccione à un journaliste du pool. "Mais il avait ce regard glacé. Il va passer le reste de la nuit à l'hôpital, peut-être. C'était effrayant. Il est très difficile de se concentrer après avoir vu un collègue se faire frapper. Mais ils m'ont donné des nouvelles et je me suis dit : "Très bien. Il va bien. Il est entre de bonnes mains. Nous sommes donc passés à autre chose."

La source a déclaré que Vanover était toujours à l'hôpital jeudi matin et qu'il avait une chance d'être libéré plus tard dans la journée. Aucune information n'a été communiquée jeudi soir.

Les Yankees ont remporté le match de mercredi 4-3, avec trois arbitres qui ont terminé le match.

Jeudi, l'équipe de Vanover était à Cincinnati pour le match entre les Reds et les Phillies de Philadelphie. Jeremy Riggs a remplacé Vanover, selon la feuille de match.

