L'arrivée retardée du Pixel 9 Pro pourrait être remarquable.

Présentation des dernières additions à la gamme Pixel de Google, le Pixel 9 Pro et le modèle standard 9. Si le modèle Pro conserve les mêmes dimensions que son petit frère, il offre en plus une caméra téléobjectif avec un objectif périscope, permettant un zoom optique 5x. Cette fonctionnalité innovante devrait plaire à ceux qui recherchent un appareil Android compact mais puissant.

À première vue, la principale différence entre les deux appareils réside dans la configuration de la caméra. Retournez-les et l'unité de la caméra du Pro se démarque, arborant le viseur supplémentaire. Cependant, en termes d'affichage, la différence de taille de 0,04 pouce entre les deux est à peine perceptible.

La caméra téléobjectif dans toute sa splendeur

La lentille téléobjectif ajoutée sur le Pixel 9 Pro renforce considérablement ses capacités photographiques. Google a réussi à intégrer la même puissance de feu dans le Pro que dans le XL, malgré l'espace réduit dans le boîtier. Les témoignages d'experts de DxOMark confirment que les caméras du Pixel 9 Pro sont en pleine forme, avec la variante Pro qui surpasse son rival en termes de qualité d'image.

Affichage de premier ordre

Comme la version XL, la version Pro arbore un écran époustouflant avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. De plus, le panneau Pro prend en charge une luminosité plus élevée, le rendant encore plus attrayant. Avec une densité de pixels de 495 ppi, l'affichage délivre des visuels nets et vivaces, améliorant ainsi l'expérience de visionnage.

La technologie d'affichage améliorée, associée à une puce Tensor G4 efficace, contribue à une autonomie de batterie supérieure à la moyenne. La capacité de la batterie Pro a été augmentée à 4700 mAh par rapport aux 4575 mAh du Pixel 8. Cette amélioration de la capacité de stockage, associée à une meilleure efficacité énergétique, permet au Pixel 9 Pro de maintenir sa charge même pendant une utilisation prolongée.

Autonomie impressionnante

Le nouveau Pixel 9 Pro offre une autonomie impressionnante. En utilisation normale, il peut tenir une journée entière, ce qui est pratique pour les utilisateurs qui souhaitent continuer leurs tâches sans se soucier constamment de la recharge. Cependant, la recharge de l'appareil peut prendre un certain temps, avec une charge de 0 à 50 % en environ 30 minutes à l'aide d'un adaptateur secteur 45 W adapté. La recharge inductive prend un peu plus de temps.

En termes de RAM, la variante Pro dispose de 16 Go, une nette amélioration par rapport aux 8 Go de son prédécesseur. La plus grande capacité de RAM se traduit également par sept ans de mises à jour Android garanties pour le Pro, un net avantage pour les utilisateurs avertis qui cherchent une longévité dans leurs appareils.

Fonctionnalités AI au niveau

En termes de nouvelles fonctionnalités AI, il n'y a pas beaucoup de différences entre les trois variantes Pixel 9. L'introduction de Gemini vise à remplacer progressivement l'Assistant Google, avec une pleine fonctionnalité nécessitant un abonnement après la première année gratuite. Actuellement, certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en anglais.

Verdict

Le Pixel 9 Pro offre une expérience Android compacte inégalée, surpassant certains modèles iPhone dans certains domaines. Ses performances caméra supérieures, la qualité d'affichage et les fonctionnalités AI en font un concurrent sérieux. Cependant, son prix de départ est de 1100 €, ce qui en fait un investissement coûteux.

Si vous cherchez une alternative plus abordable, le Pixel 9 standard est disponible pour 900 €. Bien qu'il soit en retard sur le Pro dans certains domaines, il offre toujours une expérience Android solide. Le choix dépend finalement de vos priorités et de votre budget.

Le Pixel 9 Pro de Google, avec sa caméra téléobjectif améliorée, atteint des capacités photographiques similaires au modèle XL, malgré l'espace réduit dans le boîtier, grâce à un ingénieux design de Google.

