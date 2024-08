- L'arrivée imminente de chauves-souris, de rats et d'écureuils ravisseurs est un signe de destruction imminente.

Dernière ligne droite, les amis ! La grande finale du premier "Jungle Camp des Légendes" approche à grands pas. Le jour 14, la population du camp a diminué de deux : Eric a trébuché, invoquant une punition pour être "fidèle à lui-même" ("J'ai subi des conséquences pour être l'homme que je suis"), et Elena Miras, qui s'est sentie "enterrée" à l'idée d'un défi dans la jungle, ce qui a entraîné une crise de panique, des larmes et finalement la phrase qui a mis fin à ses espoirs de victoire : "Je suis une star, sortez-moi d'ici."

Malgré le chaos et les discordes, les observateurs attentifs ont pu déceler certaines particularités intéressantes parmi le groupe, qui auraient même pu figurer dans la rubrique "Connaissances inutiles" du magazine "Neon". Par exemple, la vision d'une chauve-souris dormant dans les "toilettes de la jungle" a déclenché l'alarme apocalyptique de Sarah Knappik : "Les chauves-souris portent toutes les maladies de la Terre et ont le potentiel de détruire l'humanité", a-t-elle averti.

Elena Miras et Gigi Birofio ont tous deux affronté l'intruse chauve-souris avec bravoure. Elena a fait un rapide "kischi kischi !" et la chauve-souris s'est envolée, mécontente. "Elle a dit : 'Je suis une chauve-souris, sortez-moi d'ici'", a conclu Sarah K. plus tard. Jan Böhmermann et Olli Schulz, prenez la chauve-souris en considération pour votre podcast "Animaux qui ont réussi".

L'Eric Stehfest choisi par les voix d'Elena Miras et Danni Büchner avait d'autres créatures en tête lorsqu'il rumina et lécha ses blessures. "Il y avait toujours des peurs de rats dans le camp", a déclaré l'acteur, regardant sombrement à travers des lunettes teintées Erich Honecker. "Je ne suis pas un rat. Je ne cours pas dans les égouts", a rétorqué Danni Büchner. Elle a également nié avec véhémence les accusations d'Eric concernant leur "mode de vie luxueux". Après la mort de son mari, elle n'avait "rien" et avait tout rebuilt. Elena n'avait pas envie d'entendre "ces conneries".

Le départ d'Eric semblait le déranger, comme il l'a démontré avec son "cadeau d'adieu". Il a nommé Elena et Georgina pour s'affronter. "On se reverra", a-t-il dit en prenant congé, en serrant Miras dans ses bras. Gigi était impressionné par la stratégie d'Eric, louant ses "tactiques de renard". Il a rendu hommage à Georgina à sa manière unique : "Elle est toujours sous-estimée, mais Georgina est comme un écureuil enragé."

Jungle Camp des Légendes : Gigi Birofio et ses excentricités

À propos de Gigi : Kader Loth, une personne "spirituellement éclairée" connue, a prédit que Gigi serait bientôt père de quatre enfants ("Je vois de petits enfants en pleurs qui crient pour Papa") et, malheureusement, connaîtrait la ruine financière ("Tu seras ruiné à cause de ton incapacité à gérer l'argent"). Gigi a changé de sujet, partageant des détails sur ses rituels de drague élaborés ("J'ai étudié ça !") : Le monde sait maintenant que le gigolo "Bumsformat" préfère les câlins, mais seulement après l'acte, car "sinon, tout exploserait". Il aime inviter les premières dates à la salle de saut, où les émotions sont intenses. "Je suis un romantique", admet le jeune de 25 ans. Sarah K. se demande s'il a des guirlandes de Noël dans sa chambre.

Pour Mola Adebisi, la personnalité maladroite de Gigi n'est qu'un acte : "Gigi a réussi à faire croire à tout le monde qu'il est un type inoffensif et gentil. Il a démontré un haut niveau d'intelligence émotionnelle", dit le présentateur ("Je suis toujours très demandé") en tant qu'expert en psychologie. En ce qui le concerne, le quinquagénaire ne peut que parler positivement : "Je ne voterais pas, car cela correspond à ma nature et à mes valeurs chrétiennes", a-t-il déclaré lors de la nomination. Cette éventualité a conduit à l'élimination d'Eric.

Mola avait également des pensées sur la crise de panique d'Elena Miras : "Difficile - possible, mais difficile", a-t-il dit pensivement lorsque Georgina Fleur a rapporté avec excitation qu'Elena avait tremblé de tout son corps, invoquant la peur.

Georgina a maintenant de bonnes chances de gagner toute la compétition. Ces derniers jours, elle a entrepris un voyage héroïque, ayant souvent besoin de gagner l'audience : elle a juré comme un troupeau de cochers de fiacre à Vienne une minute et s'est transformée en joueur d'équipe désintéressé la suivante, recueillant de nombreuses étoiles et réconfortant sincèrement la paniquant Elena Miras. "Dors moins", lui a-t-elle conseillé sur le chemin de la finale. Pour le public, however, plus de nuits de sommeil restent - jusqu'à ce qu'il soit temps.

Note de transparence : Stern fait partie de RTL Germany.

Dans cet environnement compétitif, les excentricités de Gigi Birofio ont attiré l'attention, notamment sa routine de câlins préférée après l'acte et l'utilisation de salles de saut pour les premiers rendez-vous. (Jungle Camp des Légendes : Gigi Birofio et ses excentricités)

Malgré la tension et les éliminations, le "Jungle Camp des Légendes" a continué, avec des concurrents comme Georgina faisant face à des défis et démontrant de la résilience, comme le réconfort d'Elena Miras pendant sa crise de panique. (Jungle Camp des Légendes : Gigi Birofio et ses excentricités)

Deux phrases contenant 'Jungle Camp' et pertinentes par rapport au texte.

Dernière ligne droite, les amis ! La grande finale du premier "Jungle Camp des Légendes" approche à grands pas.

Jungle Camp des Légendes : Gigi Birofio et ses excentricités

Lire aussi: