Établissement de l'autorité en Thuringe - L'arrivée du budget déclenche le démenti de Ramelow des spéculations infondées

Le président de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, a indiqué son openness à discuter avec le ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche) concernant le budget 2025. "Je suis toujours prêt à écouter, à analyser et à résoudre les problèmes, et c'est ce que nous allons faire maintenant," a déclaré Voigt lors d'une réunion de la faction ancienne et nouvelle de la CDU au parlement de l'État. En ce qui concerne les éventuelles réunions avec le ministre-président actuel dans le contexte politique complexe d'après les élections, Voigt a commenté : "Je viens d'apprendre que le projet de budget 2025 a été commandé. Et c'est aussi quelque chose qui nous intéresse pour l'avenir de notre État."

Ramelow dément les rumeurs

Ramelow a balayé les rumeurs selon lesquelles il pourrait utiliser son vote parlementaire pour aider à former une coalition majoritaire CDU, BSW et SPD en Thuringe. "Ce ne sont que des sottises qui circulent," a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande à Erfurt. En tant que chef du parti de la Gauche et candidat principal, il a promis de ne pas abandonner son parti ni son groupe parlementaire, ni d'utiliser son vote ou d'autres moyens pour obtenir des majorités. "Diffuser des rumeurs non fondées est une impudence. Je interdis toute spéculation à ce sujet," a déclaré Ramelow.

Le sexagénaire, qui a piloté une coalition rouge-rouge-verte pendant dix ans avec une brève interruption, a réaffirmé sa position selon laquelle, après les résultats des élections, Voigt serait le prochain. Le parti de la Gauche est ouvert aux discussions "si M. Voigt appelle". Avec la CDU, le BSW et le SPD Détenteurs de 44 sièges, ils sont à un vote de la majorité. La faction la plus forte au parlement est l'AfD, avec 32 sièges.

Projet de budget pour le nouveau parlement

Ramelow a annoncé que la ministre des Finances Heike Taubert (SPD) présenterait un projet de budget pour 2025. L'objectif est d'empêcher l'État de commencer l'année 2025 sans budget ou de minimiser autant que possible la période sans budget, a expliqué la chancellerie de l'État après la réunion du cabinet. Taubert devrait présenter le projet de budget lors de la prochaine réunion du cabinet, après quoi il sera transmis au parlement nouvellement constitué. Le nouveau parlement doit être convoqué d'ici la fin septembre.

Taubert a proposé des dépenses budgétaires pour 2025 d'environ 13 milliards d'euros après la présentation de l'estimation fiscale de mai. Ces dernières resteraient donc globalement stables par rapport à l'année en cours.

La CDU invite à des discussions

Voigt a souligné l'importance d'une "option future stable", qu'ils allaient maintenant explorer. "Garder l'esprit ouvert au dialogue est crucial." Le exécutif de la CDU a donné son feu vert pour des discussions avec le BSW et le SPD lundi soir. Le secrétaire général de la CDU, Christian Herrgott, a confirmé que l'exécutif d'État l'avait autorisé, lui et Voigt, à mener ces discussions. Bien qu'il ne s'agisse pas encore de discussions de coalition ou exploratoires, la décision de l'exécutif d'État a été unanime.

Le chef du SPD et ministre de l'Intérieur Georg Maier a déclaré avoir reçu une invitation par SMS de Voigt pour se rencontrer. Il a précisé que cela ne concernait pas des discussions exploratoires, mais plutôt pour entendre les pensées de la CDU. "Et si le SPD est nécessaire ou non, c'est une autre histoire. Nous ne nous poussons pas en avant."

L'AfD rejoint le débat

L'AfD, vainqueur des élections en Thuringe, souhaite elle aussi des discussions pour une éventuelle formation de gouvernement. Le comité exécutif du parti a unanimement décidé d'inviter la CDU et le BSW pour des discussions, selon un représentant du parti qui a parlé lundi soir. Leur but est d'examiner s'il existe une base commune pour la coopération. La CDU et le BSW ont tous deux juré de ne pas collaborer avec l'AfD, dirigée par l'idéologue d'extrême droite Björn Höcke, mais certains au sein de la CDU sont ouverts au dialogue.

