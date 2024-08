Désignation 3 au sein de l'avant-poste sauvage - L'arrivée de Elena Miras est passionnante.

Récemment, les candidats de "Je suis une célébrité - Le showdown des légendes de la jungle" sur RTL+ (et le lendemain à 20h15 sur RTL) ont renvoyé le fauteur de troubles David Ortega (38), et voici le prochain campeur : la star de la télé-réalité Elena Miras** (32) fait son entrée dans la brousse sud-africaine - et elle n'est pas exactement accueillie à bras ouverts.

Au début du nouvel épisode, David est forcé de quitter le camp. "Il a simplement dépassé les bornes", explique Georgina Fleur (34) à propos de son départ. Alors que Giulia Siegel (49) est triste de son départ car elle était "amusée par lui de toutes les manières", Gigi Birofio (25) voit les choses différemment : "J'espère ne jamais le revoir. Point final." Résultat, le départ de David passe au second plan et les événements de la journée continuent.

Briser les règles à tout-va

Et les événements du jour 3 tournent autour de la rupture des règles dans le camp une fois de plus. Les participants ont déjà enfreint les règles plusieurs fois en dormant trop, en partageant des cigarettes et, plus grave, en introduisant des objets dans la jungle. "Je pense que nous sommes le camp de jungle le plus délinquant jamais", suspecte Gigi, et elle n'a pas tort. RTL assigns Winfried Glatzeder (79) à confisquer les objets de contrebande, même s'il a lui-même introduit des briquets attachés à ses fesses. Gigi a une violation similaire, avec un autre paquet de cigarettes. Mola Adebisi (51) a une paire de chaussettes, et Giulia a practically un rayon d'épices, y compris du sel, du piment, des herbes et même des cubes de bouillon entiers. Elle ne se sent pas coupable du tout : "Ce n'est pas criminel ! Criminal, c'est de ne pas vouloir aider les autres."

Sans épices, la situation alimentaire ne s'améliore pas. Eric Stehfest (35) a remporté toutes les 12 étoiles possibles lors du premier trial de la jungle de l'été, mais la préparation des "repas somptueux" provoque une autre dispute. Heureusement, Kader Loth (51) pose les bonnes questions pour détendre l'atmosphère : "Imaginez que nous sommes stranded here après un crash d'avion. Qui mangeriez-vous ?" Since Winfried est "trop dur" pour elle, elle choisit le TV Casanova Gigi : "Il serait de la viande tendre."

Entre-temps, Thorsten Legat (55) a autre chose en tête. Après avoir pleuré le deuxième jour, il se laisse aller à nouveau lors d'une conversation de nuit avec Danni Büchner (46), discutant de son père violent qui "terrorisait toute la famille". "Pas beaucoup d'amour, plus de punition, et on n'oublie pas ça", se souvient-il en pleurant. Danni peut empathiser avec sa douleur et se sent "liée spécialement" à l'ancien footballeur, car son enfance a également été marquée par la violence.

Une Giulia Siegel pour certains moments

Le jour 3, Giulia révèle des secrets de manière inhabituelle : elle révèle qu'elle a un canal pour les hommes avec un fétichisme de la cigarette. "Je suis la fumeuse la plus célèbre d'Allemagne", souligne-t-elle - son style de fumage unique est populaire, et elle est souvent utilisée comme aide à la masturbation. "Il pourrait y avoir 3 000 à 4 000 personnes qui veulent juste me regarder fumer."

Au début, son comportement de fumeuse attire l'attention uniquement parce que Giulia refuse de suivre les règles malgré les violations de règles mentionnées. Lorsque Danni lui fait remarquer qu'elle ne devrait pas partager ses cigarettes, elle ne montre aucun remords : "Je gère mon addiction comme je l'entends." Dans une interview, le DJ s'en prend à son opposant : "Je ne vais pas avoir de discussion avec des gens qui sont plus faibles que moi, ni verbalement ni intellectuellement." Elle gère la situation de la même manière lorsque Sarah Knappik (37) aborde le partage de son objet de luxe. "Giulia ne peut pas supporter la critique", observe justement Kader.

Georgina et Danni impressionnent à l'épreuve

Le prochain test dans le camp de jungle des légendes est là. Cette fois, la production choisit Georgina et Danni, actuellement amies proches, pour la tâche. Alors que Danni, qui a le plus de tests de jungle, prend ça à la légère, Georgina est nerveuse avant. Sur le chemin du test, elle pleure : "Je ne sais pas pourquoi, mais tout est juste si terrible. [...] Tout est si horrible ici." La saleté dans la jungle et l'atmosphère négative lui pèsent.

Cependant, tout est oublié pendant le test. Georgina, qui doit rouler à travers un poste de conditionnement sur un skateboard et récupérer des clés dans des boîtes - naturellement remplies de serpents et de diverses autres créatures à la mode du camp de jungle - combat bravement et sans trop de bruit. Entre-temps, Danni est assise dans une boîte qui se remplit également de bestioles et attrape les clés de son coéquipier à l'aveugle. Les deux font étonnamment bien - jusqu'à ce que Georgina commence à flancher. Les tripes de poisson sont trop pour elle. "On doit admettre qu'elle est un peu dramatique maintenant", commente la présentatrice Sonja Zietlow (56). Néanmoins, elles réussissent à obtenir six étoiles et sont plus qu soddisfaites. Lors de leur retour au camp, cependant, il y a une surprise désagréable qui les attend : Elena Miras est arrivée.

En terminant leur test, Georgina et Danni trouvent les autres campeurs regroupés autour du téléphone de la jungle, mais ils découvrent Elena près du feu de camp à leur retour. Les réactions sont variées : Thorsten Legat la considère comme une concurrente sérieuse, tandis que Giulia Siegel se réjouit de sa présence, la décrivant comme une "femme merveilleuse". Elena elle-même ne sait pas pourquoi elle a rejoint le groupe si tard. Elle partage avec les autres : "Je suis ici pour faire une surprise à ma meilleure amie, Danni."

L'accueil qu'ils reçoivent est aussi froid que la nuit de la jungle. Les deux stars de la télé-réalité évitent d'abord de se parler, mais finissent par se faire un câlin. Contre toute attente, il n'y a pas de dispute entre Elena et Danni, mais entre Elena et Georgina. Georgina, encore énervée par son retard de trois jours et son séjour luxueux à l'hôtel, s'emporte : "Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi es-tu ici maintenant ? Peux-tu expliquer ça ?!" Les réclamations de Georgina énervent Elena. L'humeur négative de Georgina et sa demande immediate d'un bon endroit pour dormir n'aident pas. Danni, en revanche, reste diplomate et propose une rotation de lits. "Je pense que c'est juste une trêve temporaire pour l'instant", médite Mola. Les anciennes ennemies réussiront-elles à maintenir cette trêve ?

Au milieu du chaos des règles enfreintes, Elena Miras rejoint le camp, suscitant des réactions mitigées. Giulia Siegel l'accueille chaleureusement, tandis que Georgina exprime son mécontentement face à l'arrivée tardive d'Elena.

Pendant l'épreuve, Georgina et Danni, malgré leurs nerfs et leurs difficultés initiales, parviennent à obtenir six étoiles, laissant les campeurs bouche bée devant leur performance.

Je suis une star - affrontement des légendes de la jungle, Elena rejoint la compétition avec son charme unique et son amitié inattendue avec Danni, remuant les dynamiques inattendues dans le camp.

Lire aussi: