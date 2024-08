- L'arrêt de la procédure judiciaire pour Bremer Pastor Latzel

La controverse juridique en cours concernant les remarques de pasteur Olaf Latzel pourrait trouver une résolution imminente. Selon le tribunal régional de Brême, les poursuites contre le pasteur pour incitation populaire devraient se conclure. Le juge chargé a révélé ce développement, précisant que le pasteur de la communauté de St. Martini doit verser 5 000 euros au sein de six mois à l'organisation à but non lucratif de Brême Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben pour mettre fin à l'affaire.

La chute de pasteur Latzel a commencé suite à ses commentaires dérogatoires lors d'un séminaire sur le mariage organisé en octobre 2019, intitulé "École de conduite biblique pour le mariage". Latzel a dénoncé "l'impureté de genre" et "les criminels" associés à la Christopher Street Day, mettant en garde les couples mariés contre "le lobby homo, cette entité malveillante qui se renforce et devient de plus en plus agressive, déterminée à s'imposer".

Ces déclarations incendiaires, disponibles publiquement sous forme de fichier audio, ont suscité une large condamnation. Des plaintes ultérieures ont conduit à des enquêtes, avec Latzel finissant par supprimer le fichier et offrant des excuses en ligne.

Devant le tribunal régional, Latzel a reconnu que son langage avait été erroné, décrivant ses mots comme "des erreurs graves". Il a admis avoir transgressé le commandement d'aimer son prochain et a demandé pardon aux personnes concernées. Cependant, le combat judiciaire a repris après que la cour d'appel de Hanovre a annulé un verdict de mai 2022.

Cette question controversée a occupé le système judiciaire pendant plus de quatre ans. Au premier procès, tenu en novembre 2020, le tribunal de Brême a été inébranlable dans sa conclusion : Latzel avait insulté des personnes et fomenté la haine, entraînant des souffrances mentales. Ils ont donc imposé une amende de 8 100 euros.

Mécontent de ce verdict, Latzel a fait appel, affirmant que ses remarques portaient uniquement sur des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a maintenu son opposition à l'homosexualité en tant que péché, mais les homosexuels étaient les bienvenus dans son église, comme tout pécheur.

Le tribunal régional de Brême a été d'accord avec sa liberté de religion et d'expression, acquittant Latzel en mai 2022. En réponse, le procureur public a interjeté appel, entraînant le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Hanovre. La cour a estimé que le verdict était incomplet et sommaire, annulant ainsi l'acquittement en février 2023. Elle a argumenté que la liberté de religion avait ses limites lorsque la dignité humaine était compromise.

Le tribunal régional de Brême lutte toujours pour trouver une réponse. La question de savoir si Latzel a blessé la dignité des gens avec ses mots ou a soutenu son droit à la religion et à la liberté d'expression reste controversée parmi les juristes et le public. Quel que soit le verdict final du tribunal, les critiques et les partisans resteront probablement insatisfaits, risquant de prolonger la saga judiciaire pendant plusieurs années.

Le juge chargé a accepté les excuses de Latzel, souhaitant soulager son stress supplémentaire en mettant fin aux procédures après le paiement d'une amende. Bien que le juge ait souligné l'importance de faire attention à son discours, surtout en tant que leader religieux avec un statut de modèle public.

Une résolution possible est à l'horizon. Si Latzel respecte la date limite de paiement, les procédures seront officiellement conclues. Par la suite, il restera légalement innocent, une situation qui pourrait avoir un impact sur son avenir en tant que pasteur. Une audience disciplinaire contre Latzel était déjà en cours. L'Église évangélique de Brême s'était distancée de lui, le suspendant temporairement tout en lui permettant de prêcher dans certaines conditions, en attendant la décision du tribunal.

Les représentants de l'Église évangélique de Brême sont prévus pour se rencontrer plus tard dans la journée afin de discuter de leur prochaine étape. Cependant, la probabilité qu'une décision définitive soit prise ce jour-là reste incertaine.

