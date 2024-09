L'arrêt de la Cour de justice européenne concernant la clause relative au meilleur prix de Booking.com - Impact modéré sur les voyageurs

Le tribunal européen rendra son verdict jeudi à 9h30 concernant les clauses de « meilleur prix » controversées de Booking.com. Ce litige traîne depuis longtemps dans les tribunaux allemands et néerlandais. Les sites comme Booking.com, HRS et Expedia permettent aux utilisateurs de parcourir et de réserver une variété d'hôtels et d'autres options d'hébergement. Lorsqu'une réservation est effectuée via ces plateformes, l'opérateur facture une commission à l'hôtel, qui est ajoutée au prix de la chambre, faisant ainsi payer indirectement l'utilisateur.

Si vous réservez directement auprès de l'hôtel, vous n'aurez pas à payer cette commission, ce qui pourrait réduire le prix de la chambre. C'est là que la clause de « meilleur prix » présumée de Booking.com entre en jeu, qui empêchait les hôtels d'offrir des chambres à des prix inférieurs via leurs propres canaux de distribution. L'Office fédéral de la concurrence allemande et la Cour fédérale de justice (BGH) ont déclaré cette clause invalide. Cependant, un tribunal d'Amsterdam se demande si de tels accords enfreignent l'interdiction européenne des cartels et a renvoyé l'affaire à la CJCE.

L'impact sur les voyageurs est probablement faible, car Booking.com a supprimé les clauses de meilleur prix dans l'Espace économique européen cette année. Cette mesure a été justifiée par le Règlement européen sur les marchés numériques (RMN), qui vise à stimuler la concurrence dans les services numériques en imposant des règles plus strictes aux grandes plateformes.

La clause de « meilleur prix » en question, déclarée invalide par l'Office fédéral de la concurrence allemande et la Cour fédérale de justice, empêche les hôtels d'offrir des prix inférieurs via leurs propres canaux de distribution. Le tribunal d'Amsterdam évalue actuellement si de telles clauses violent l'interdiction européenne des cartels.

