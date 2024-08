Actrice Winona Ryder녀 récupère l'attention - L'arrestation a eu des répercussions importantes.

Winona Ryder, maintenant âgée de 52 ans, a de nouveau évoqué comment sa carrière hollywoodienne a connu un revers significatif suite à son arrestation pour vol à l'étalage en 2001. Dans une interview accordée au magazine Esquire, elle a admis que "ça a eu des conséquences majeures".

Interrogée sur la manière dont elle avait géré cette épreuve, elle a répondu : "Je me suis simplement retirée". Winona Ryder avait été arrêtée et inculpée pour le vol de marchandises d'une valeur d'environ 5 500 dollars dans un magasin de Beverly Hills, en Californie. Après sa condamnation en 2002 pour vol qualifié et vol à l'étalage, elle a écopé d'une peine de probation de trois ans, d'une amende et a été condamnée à effectuer des travaux d'intérêt général. Elle a alors choisi de s'éloigner du monde du cinéma et a déménagé de Los Angeles à San Francisco.

Au début, elle pensait avoir simplement commis une erreur administrative, mais lorsqu'elle a découvert qu'elle risquait de Purger une peine de prison, elle a été choquée. "Je me suis dit : 'Qu'est-ce qui se passe ?'" se souvient-elle.

Pendant sa pause dans l'industrie, Winona Ryder a été surprise par l'environnement en ligne hostile envers les jeunes actrices. Elle a senti un changement perceptible dans l'attitude de l'industrie et de la société quant à ce qui était considéré comme acceptable et ce qui était loué. Dans une interview accordée à Net-A-Porter en 2016, elle avait également évoqué sa pause hollywoodienne, déclarant que c'était exactement ce dont elle avait besoin à l'époque. "Mentalement, j'en étais probablement arrivée à un point où je devais m'arrêter", avait-elle déclaré. Elle n'avait pas commis un crime horrible, mais cela lui avait donné le temps dont elle avait besoin pour retourner à San Francisco et explorer d'autres intérêts.

Winona Ryder a fait son retour sur grand écran avec des rôles secondaires en 2006. Son dernier film, "Beetlejuice Beetlejuice", est actuellement à l'affiche dans les salles de cinéma. Il a été présenté en avant-première mondiale lors du Festival international du film de Venise le 28 août 2023.

