L'armée ukrainienne exprime ses préoccupations concernant les conscrits mal préparés.

Recrues fraîchement engagés dans les forces ukrainiennes rencontrent de nombreuses difficultés. L'un de leurs principaux problèmes : certains sont considérés comme insuffisamment préparés, tandis que d'autres manifestent de l'hésitation. "Ils repèrent l'ennemi en position de tir dans la tranchée mais ne ripostent pas. C'est pourquoi nos soldats tombent", déplore un commandant de bataillon.

Certains refusent d'affronter l'ennemi, d'autres peinent avec les compétences de combat fondamentales ou même désertent leurs postes : tels sont les témoignages des commandants et des camarades concernant les nouveaux recrues de l'armée ukrainienne. Alors que l'Ukraine se dirige vers la région russe de Kursk, ses troupes rencontrent toujours des revers sur le front est du pays. Les commandants attribuent ces pertes principalement à la formation insuffisante des soldats nouvellement engagés, ainsi qu'à la domination de la Russie dans les airs et l'approvisionnement en munitions.

"Beaucoup de gens refusent de tirer. Ils repèrent l'ennemi en position de tir dans la tranchée mais refusent de riposter. C'est pourquoi nos soldats tombent", grommelle un commandant de bataillon mécontent de la 47e brigade. "S'ils n'utilisent pas leurs armes, ils sont inutiles." Les commandants et les soldats ont parlé sous le sceau du secret pour discuter ouvertement de questions militaires sensibles. D'autres n'ont révélé que leurs prénoms.

Les commandants mettent en avant les recrues récentes, entre autres raisons, pour les revers territoriaux près de la ville de Pokrovsk, un hub logistique crucial. La perte de cette ville mettrait en danger les défenses ukrainiennes et rapprocherait la Russie de son objectif déclaré de saisir la région de Donetsk. Actuellement, les forces russes ne sont qu'à dix kilomètres de Pokrovsk. La situation est encore compliquée par la supériorité numérique des troupes russes et la readiness de Moscou à accepter des pertes importantes pour obtenir de modestes gains.

Les nouvelles recrues ukrainiennes sont très différentes des combattants aguerris qui se sont engagés en masse dans le service militaire lors de la première année du conflit. Les commandants et les soldats de quatre brigades de défense dans la région de Pokrovsk se plaignent que ces nouvelles troupes sont insuffisantes en formation de base. Certains laissent même entendre qu'ils organiseraient leurs propres campagnes de mobilisation à l'avenir pour recruter des forces mieux formées.

Obstacles logistiques dans la formation

En mai, le gouvernement a mis en place une loi sur la mobilisation controversée. Depuis, on estime que des dizaines de milliers de combattants sont appelés chaque mois. Le besoin est le plus grand dans l'infanterie. Cependant, il y a des obstacles logistiques pour former, équiper et rémunérer un si grand nombre de nouveaux venus.

Cependant, certains analystes militaires estiment que les nouvelles recrues sont injustement blâmées pour la perte de villes comme Prohres et Otscheretyne près de Pokrovsk. Viktor Kewljuk du think tank Center for Defense Strategies en Ukraine souligne que la formation des nouveaux venus est satisfaisante. Les commandants de brigade semblent reporter la responsabilité de leurs propres échecs tactiques sur les nouvelles recrues.

La brusque incursion ukrainienne en Russie a initialement suscité l'espoir que le Kremlin devrait redistribuer ses ressources militaires en réponse. À ce jour, cela ne s'est pas produit. Après deux semaines, l'avancée ukrainienne a également ralenti. Récemment, les forces armées n'ont réussi que des succès limités - un potentiel indicateur que Moscou riposte plus efficacement.

Les commandants de l'est rapportent que les combats y ont intensifié depuis l'invasion. Le lundi, les autorités locales ont exhorté les Nearly 53,000 residents of Pokrovsk to evacuate their homes within two weeks. In the adjacent city of Myrnohrad, closer to Russian positions, residents were given only a few days to evacuate.

La capture de Pokrovsk représenterait une menace pour les lignes d'approvisionnement ukrainiennes vers la région de Donetsk et faciliterait l'incursion de la Russie dans les villes orientales de Slovyansk et Kostiantynivka. Cela marquerait également la première victoire stratégique significative de Moscou depuis des mois. Cependant, l'offensive est accompagnée de lourdes pertes pour la Russie : selon une estimation du ministère britannique de la Défense, environ 70 000 soldats russes ont été tués ces derniers mois.

Les difficultés des nouvelles recrues au combat sont citées comme un facteur important des défis persistants de l'Ukraine sur le front est, avec certains qui refusent d'affronter l'ennemi et d'autres qui manquent de compétences de combat de base. Ces problèmes ont été liés à la mobilisation et à la formation rapides de dizaines de milliers de nouveaux combattants après la mise en place de la loi controversée sur la mobilisation.

Dans le contexte des conflits et des guerres en cours entre l'Ukraine et la Russie, la préparation insuffisante et l'hésitation affichées par certaines forces ukrainiennes ont contribué à des revers et des pertes territoriales, comme la capture potentielle de Pokrovsk, qui pourrait représenter une menace pour les défenses et les lignes d'approvisionnement ukrainiennes.

