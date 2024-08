L'armée ukrainienne avance sur le territoire russe.

Selon les rapports russes, "jusqu'à un millier" de soldats ukrainiens, accompagnés de dozens de chars et de véhicules blindés, sont impliqués dans l'attaque. Jusqu'à présent, au moins cinq civils ont été tués et 31 autres blessés lors de l'avancée.

L'ISW a également rapporté que "l'ampleur et l'emplacement des avancées ukrainiennes dans la région de Kursk (...) indiquent que les forces ukrainiennes ont franchi au moins deux lignes de défense russes et une position". L'Ukraine cible reportedly un important hub d'approvisionnement de l'armée russe près de la ville de Sudscha, à huit kilomètres de la frontière.

Entre-temps, le ministère russe de la Défense a déclaré que l'"opération pour détruire les unités de l'armée ukrainienne" se poursuivait. L'armée russe empêche les tentatives ukrainiennes de pénétrer profondément dans la région de Kursk et inflige "lourdes pertes" aux forces ukrainiennes.

Mardi, au début de l'avancée ukrainienne, l'armée russe a affirmé avoir forcé les soldats infiltrés à "se retirer" en Ukraine. Cette déclaration a été supprimée ultérieurement d'un communiqué militaire. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine est apparu à la télévision russe, visiblement en colère, et a parlé d'une "provocation de grande envergure" de la part de l'Ukraine.

Le gouverneur de Kursk avait déjà déclaré l'état d'urgence. Des milliers de personnes ont été évacuées de part et d'autre de la frontière ces derniers jours. La région russe de Kursk borde directement la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, et a été régulièrement bombardée par l'Ukraine depuis le début du conflit en février 2022. La région russe de Belgorod, qui borde également Kursk, a reportedly été bombardée à nouveau, avec un homme tué et un autre blessé.

Des soldats ukrainiens ont régulièrement infiltré la Russie depuis le début de l'invasion russe. L'armée russe a toujours affirmé les avoir repoussés. Dans certains cas, comme lors des récents affrontements, l'aviation et l'artillerie ont été utilisées. Toutefois, cette avancée actuelle semble être la première dans laquelle des forces régulières ukrainiennes participent.

Le gouvernement ukrainien est resté remarquablement discret sur la situation à Kursk. Aucun représentant du gouvernement n'a souhaité commenter la situation, même hors du enregistrement.

Le conseiller du président ukrainien, Podoliak, a décrit l'avancée comme une conséquence de la guerre d'agression russe contre son pays, qui dure presque deux ans et demi. "La principale cause de chaque escalade, de chaque bombardement, de chaque action militaire (...) y compris les régions russes de Kursk et de Belgorod" est "uniquement et exclusivement l'agression claire de la Russie", a expliqué Podoliak sur le service en ligne X.

Le député allemand Roderich Kiesewetter a décrit l'avancée ukrainienne à Kursk comme "militairement stratégique". Cela permet de "soulager la pression sur d'autres fronts car la Russie doit y déployer ou y redéployer des forces", a déclaré Kiesewetter au "Tagesspiegel" (édition du vendredi). L'avancée ukrainienne est "clairement permise en droit international dans le sens du droit

