L'armée sud-coréenne a un nouvel ennemi : les mathématiques démographiques

Toujours préoccupée par les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, la Corée du Sud maintient une force active d'environ un demi-million de soldats. Mais avec un taux de natalité de seulement 0,78 enfant par femme au cours de sa vie, le calcul pourrait bien être le plus grand ennemi de la Corée du Sud à l'heure actuelle, et les experts estiment qu'elle n'a pas d'autre choix que de réduire ses effectifs.

"Avec notre taux de natalité actuel, l'avenir est prédéterminé. La réduction des effectifs sera inévitable", a déclaré Choi Byung-ook, professeur de sécurité nationale à l'université de Sangmyung.

Pour maintenir les effectifs actuels, l'armée sud-coréenne doit recruter ou enrôler 200 000 soldats par an.

Or, en 2022, moins de 250 000 bébés sont nés. En supposant une répartition hommes-femmes de 50-50, cela signifie que dans 20 ans, lorsque ces enfants seront en âge de s'engager dans l'armée, seuls 125 000 hommes environ seront disponibles pour les 200 000 places nécessaires.

Les femmes ne sont pas appelées sous les drapeaux en Corée du Sud, et les femmes volontaires ne représentent que 3,6 % de l'armée coréenne actuelle, selon les chiffres du ministère de la défense.

Le nombre annuel de nouveau-nés devrait encore diminuer, pour atteindre 220 000 en 2025 et 160 000 en 2072, selon Statistics Korea.

Se préparer à deux décennies

Si la baisse du taux de natalité en Corée du Sud a fait les gros titres ces dernières années, il s'agit d'une tendance que l'armée avait vue venir et à laquelle elle s'était préparée.

Au début des années 2000, Séoul a volontairement décidé de réduire le nombre de soldats actifs de 674 000 en 2006 à 500 000 d'ici 2020, en partant du principe que la menace de la Corée du Nord diminuerait progressivement, et de promouvoir une force militaire plus petite mais plus élitiste, selon un livre blanc sur la défense datant de 2022.

L'armée sud-coréenne a atteint cet objectif, en réduisant la taille de ses troupes de 27,6 % en deux décennies, de 2002 à 2022.

Mais l'hypothèse d'une diminution de la menace nord-coréenne s'est avérée fausse.

Kim Jong Un, troisième membre consécutif de sa dynastie familiale à régner, est arrivé au pouvoir à Pyongyang en 2011. Malgré de brèves accalmies pendant qu'il négociait avec la Corée du Sud et les États-Unis pour réduire les tensions, il a encouragé un renforcement massif de l'armée nord-coréenne, en particulier de ses programmes de missiles balistiques.

À la suite de l'essai par la Corée du Nord de son cinquième missile balistique intercontinental cette année, Kim a averti que son pays n'hésiterait pas à mener une attaque nucléaire si l'ennemi le provoquait avec ses armes nucléaires, faisant référence au déploiement de plates-formes d'armes nucléaires américaines dans et autour de la péninsule coréenne, comme l'a rapporté le média d'État KCNA au début de ce mois.

Mais si Kim devait attaquer en franchissant le 38e parallèle, qui a divisé la Corée du Nord et la Corée du Sud après l'armistice de 1953 mettant fin à la guerre de Corée, c'est l'armée sud-coréenne qui supporterait le plus lourd fardeau en matière de défense.

Se tourner vers la technologie

Les experts estiment que la Corée du Sud doit se tourner vers la science pour contrer la menace nord-coréenne et transformer une crise des effectifs en une transformation technologique.

"Les autorités de défense coréennes ont depuis longtemps pour politique de passer d'une armée centrée sur les effectifs à une armée orientée vers la technologie", a déclaré Chun In-bum, ancien lieutenant général de l'armée sud-coréenne.

En 2005, le ministère sud-coréen de la défense a publié un plan visant à transformer l'armée en une force centrée sur la science et la technologie d'ici 2020, mais les progrès ont été maigres.

"Bien que l'armée ait essayé de faire la transition, il n'y avait pas d'urgence, parce que (avec) les conscrits de Corée du Sud ... il y avait beaucoup de ressources humaines", a déclaré M. Choi.

Mais la guerre de la Russie en Ukraine a montré au monde que sur le champ de bataille moderne, le simple nombre de soldats ne suffit pas. Sur les 360 000 soldats qui constituaient la force terrestre russe avant l'invasion, y compris les contractuels et les conscrits, Moscou en a perdu 315 000 sur le champ de bataille, selon une récente évaluation du département américain de la défense.

L'utilisation par l'Ukraine de drones et d'armes de haute technologie fournies par les partenaires occidentaux a eu un impact mortel sur les effectifs plus importants de Moscou.

La Corée du Sud a mis l'accent sur l'intégration des nouvelles technologies dans ses unités de combat.

L'année dernière, le ministère de la défense a déclaré qu'il procéderait à une transition progressive vers un système de combat MUM-T (Manned-unmanned teaming) basé sur l'IA, et a présenté la brigade TIGER de l'armée - une "unité du futur" - qui utilise à la fois de la main-d'œuvre et des équipements sans pilote pour mener à bien ses missions.

La Corée du Sud a également développé des équipements militaires sans pilote, notamment des véhicules aériens sans pilote de moyenne altitude (MUAV) et des véhicules sous-marins sans pilote (UUV).

Les experts estiment que les troupes sont indispensables

Toutefois, M. Chun, ancien général sud-coréen, estime que la technologie n'est pas une panacée.

Par exemple, il faut de la main-d'œuvre pour prendre et conserver un territoire. Et il faut des personnes bien formées et instruites pour gérer et superviser les systèmes d'intelligence artificielle (IA) sur le champ de bataille.

"Cela ne suffira pas, quels que soient nos efforts", a déclaré M. Chun à propos de la technologie. "Elle sera utile, mais elle ne résoudra pas le problème du manque de personnel.

Chun et Choi ont tous deux des idées sur la manière de tirer le meilleur parti d'une force militaire réduite.

Tout d'abord, il faut tirer parti du système de conscription et de la composante de réserve qui en découle, a déclaré M. Chun.

"Nous devons réorganiser notre système de mobilisation afin de pouvoir exploiter le grand nombre de réservistes dont nous disposons", a déclaré M. Chun.

Une fois que les hommes sud-coréens ont terminé leur service militaire obligatoire de 18 à 21 mois, ils deviennent réservistes pour une durée de huit ans. Pendant cette période, ils sont convoqués une fois par an dans les unités qui leur sont assignées afin de leur rappeler leurs positions et leurs devoirs. Ensuite, ils sont tenus de participer à une formation à la défense civile chaque année jusqu'à l'âge de 40 ans.

Ce système permet aujourd'hui à la Corée du Sud de disposer de 3,1 millions de réservistes.

Les réservistes doivent participer chaque année à une session de formation de deux nuits et trois jours.

Un système pilote en cours prévoit qu'un certain nombre de ces réservistes s'entraînent pendant 180 jours par an, afin de renforcer leurs compétences.

Une autre option consiste à augmenter le nombre de cadres professionnels - officiers, adjudants et sous-officiers - qui sont tous des volontaires, effectuant des périodes de service plus longues, au cours desquelles ils deviendraient rompus au maniement d'armes de pointe "afin d'éviter un déficit de capacité de combat malgré la réduction des forces permanentes", selon le livre blanc de 2022.

L'armée a augmenté la proportion de cadres dans sa force totale de 31,6 % en 2017 à 40,2 % en 2022, selon le ministère de la défense. Une nouvelle augmentation à 40,5 % d'ici 2027 est prévue, selon le ministère.

Un problème de recrutement

Ce plan pose un problème : La population n'y adhère pas.

Le nombre de candidats aux postes d'officiers a chuté au fil des ans, passant d'environ 30 000 en 2018 à 19 000 en 2022, selon les données du ministère de la défense.

"L'armée éprouve d'énormes difficultés à recruter des cadres professionnels de haut niveau qui, dans 10 ou 20 ans, formeront un corps d'officiers exceptionnel", a déclaré M. Choi, soulignant que l'insuffisance des avantages financiers et sociaux accordés aux cadres est la principale raison de la baisse des taux de candidature.

Et qu'en est-il du recours aux femmes, même dans une armée où la conscription est obligatoire ?

Israël pratique la conscription et 40 % de ses effectifs sont des femmes, selon les Archives des femmes juives. Dans les forces armées américaines et canadiennes, qui ne comptent que des volontaires, les femmes représentent plus de 16 % des effectifs.

M. Choi a déclaré que la conscription des femmes pourrait résoudre le problème de la Corée du Sud, mais il a ajouté qu'il y avait trop d'obstacles dans la société coréenne traditionnellement patriarcale. Et même si ces obstacles sont surmontés, cela pourrait tout simplement être trop coûteux.

"Il y a plusieurs facteurs complexes comme les coûts sociaux et les femmes qui accouchent. Je pense donc que le coût [des besoins] serait beaucoup plus élevé que le bénéfice réel", a-t-il déclaré.

Toutefois, M. Chun pense qu'il est possible d'attirer des femmes volontaires si la rémunération est suffisamment attrayante.

"Si un soudeur est payé 2 000 dollars [par mois], c'est un travail légitime. Une femme dirait donc : "Je veux pouvoir faire ce travail pour 2 000 dollars". En effet, pour le même travail, elle serait probablement payée 1 500 dollars dans le monde extérieur", a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministère de la défense affirme que l'augmentation du nombre de femmes servant dans l'armée est une possibilité parmi d'autres.

Mais il n'y a pas de calendrier pour les changements et le temps est peut-être une chose dont la Corée du Sud ne dispose pas beaucoup.

Au début du mois, Statistics Korea a indiqué que le taux de natalité, historiquement bas, devrait encore baisser au cours des deux prochaines années, pour atteindre 0,65 naissance par femme en 2025.

Brad Lendon, de CNN, a contribué à ce rapport.

