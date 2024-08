- L'armée israélienne réussit à récupérer les restes de six captifs à Gaza.

L'armée israélienne aurait découvert les corps sans vie de six otages à Gaza, plus précisément à Khan Yunis, pendant la nuit de mardi. Cet endroit se situe dans la région côtière sud. L'armée a communiqué cette information. Les proches des six hommes ont été informés.

Selon les sources d'information, cinq de ces hommes avaient entre 35 et 80 ans. Précédemment, quatre d'entre eux avaient été déclarés morts par l'armée, mais ils étaient vivants au moment de leur enlèvement. Il est rapporté que le Hamas détient actuellement 109 otages, la plupart étant également considérés comme décédés.

Discussions sur un cessez-le-feu à Gaza

Le secrétaire d'État américain, John Kerry, s'active pour conclure un accord de cessez-le-feu dans le conflit de Gaza et libérer les otages au Moyen-Orient. Cela fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle perspective positive. Israël a accepté la dernière proposition de cessez-le-feu soutenue par les États-Unis, comme l'a mentionné Kerry lors d'une conférence de presse lundi. Maintenant, c'est au Hamas d'accepter cette proposition.

Au total, les miliciens palestiniens ont enlevé 253 personnes en Israël et les ont transportées dans la région côtière le 7 octobre 2020. Certains ont été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers, tandis que d'autres ont été libérés par l'armée israélienne. Cependant, cette libération a eu un coût élevé, entraînant des dommages importants à la population civile palestinienne pendant ces opérations militaires. Israël fait face à des critiques internationales en raison de ces actions.

