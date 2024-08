- L'armée israélienne rapporte un raid aérien dans la ville de Gaza

L'Aviation de l'armée de l'air israélienne a rapporté avoir attaqué un centre de commandement du Hamas dans un bâtiment scolaire dans la bande de Gaza nord pendant la nuit. Selon les déclarations israéliennes, des terroristes ont été touchés lors de l'attaque. Des rapports non confirmés en arabe suggèrent qu'environ 100 personnes ont été tuées et des douzaines blessées. L'armée israélienne a déclaré tôt le matin que le centre de commandement du Hamas se trouvait dans une école adjacente à une mosquée, qui servait de refuge pour les habitants de la ville de Gaza.

L'armée israélienne n'a pas fourni de chiffres de victimes dans son communiqué Telegram. Elle a mentionné avoir pris "de nombreuses mesures" avant l'attaque pour minimiser les risques pour les civils, y compris l'utilisation de munitions précises. Le Hamas, selon elle, utilisait le bâtiment comme refuge pour les terroristes et les commandants, d'où des attaques contre les troupes israéliennes et l'État d'Israël étaient planifiées et préparées.

L'armée israélienne a de nouveau souligné que le Hamas violait systématiquement le droit international en opérant depuis des résidences civiles. Il a également été déclaré que les civils étaient utilisés comme boucliers humains pour leurs activités terroristes.

