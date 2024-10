L'armée israélienne lance une nouvelle opération dans le nord de Gaza, percevant des signes de réorganisation du Hamas.

Malgré le recent focus sur le Liban en raison de l'intensification des attaques israéliennes contre le Hezbollah, Israël reste actif à Gaza et se concentre à nouveau sur une zone qu'elle avait déclarée débarrassée de Hamas.

Dans une autre région de Gaza, au moins 25 personnes ont perdu la vie suite à des frappes aériennes israéliennes ayant touché une mosquée et une école au centre de la région, selon les autorités hospitalières. Israël affirme que Hamas était présent dans les deux bâtiments.

Israël a mené des frappes aériennes tout au long de la nuit de samedi à dimanche dans le nord de Gaza, ciblant ce que l'armée a décrit comme des "installations de stockage d'armes, des sites d'infrastructure souterraine, des cellules terroristes et des sites d'infrastructure militaire supplémentaires".

Dans un communiqué, l'armée a rapporté la détection de la présence de Hamas et des efforts de reconstruction dans la région, et a poursuivi l'opération pour "débrayer".

La branche militaire de Hamas, les Brigades Al-Qassam, a revendiqué des engagements avec les forces israéliennes dans le nord de Gaza.

Les résidents de la région ont à nouveau fui suite aux avertissements de l'armée israélienne concernant une nouvelle opération terrestre à Jabalya, qui abrite le plus grand camp de réfugiés de Gaza.

L'armée israélienne a émis un nouvel ordre d'évacuation pour les résidents du nord de Gaza, étendant la "zone humanitaire" à Al-Mawasi.

"Les gens ont quitté leurs maisons ce matin, ne sachant pas où aller, portant seulement des effets personnels de base. Il n'y a pas de moyens de transport", a déclaré Abu Alaa Asaf, résident de Beit Lahiya, à CNN.

"We avons entendu des explosions toute la nuit, comme si la guerre avait commencé aujourd'hui", a déclaré Asaf.

Certains résidents du nord de Gaza refusent de se déplacer, affirmant qu'il n'y a pas de lieu sûr dans l'enclave.

Mohammad Ibrahim, un résident de 36 ans de Jabalya, a déclaré à CNN : "Moi, ainsi que mes deux fils, sommes restés à Jabalya et ne partirons pas. Il n'y a pas de lieu sûr à Gaza, et la mort est la même ici ou là."

Jabalya est habitée par des Palestiniens qui ont été déplacés à plusieurs reprises au cours du conflit Israël-Gaza. Le camp a été cible Previously targeted by the Israel Defense Forces (IDF) during the war.

En mai, CNN a rapporté que les activités militaires israéliennes ont repris dans le nord de Gaza, où elles avaient affirmé, en janvier, avoir démantelé la structure de commandement de Hamas. Pendant cette période, l'armée israélienne a déclaré que Hamas tentait de "se regrouper" dans la région, mettant en doute l'objectif d'Israël d'éliminer le groupe dans l'enclave.

Dans un incident distinct dans le sud de Gaza, une mosquée a été touchée par les forces israéliennes tôt dimanche, tuant au moins 21 personnes, tandis qu'une autre attaque sur une école a entraîné la mort de quatre personnes, selon les autorités hospitalières.

Les images de CNN ont montré le chaos alors que les corps étaient retirés des décombres suite à l'attaque nocturne sur le site religieux à Deir el Balah, où les Palestiniens cherchaient refuge.

"La mosquée était un abri pour les personnes déplacées, il n'y avait pas de mil

Lire aussi: