- L'armée israélienne lance une campagne substantielle sur le territoire de Cisjordanie.

L'armée israélienne a lancé une importante opération militaire dans la partie nord de la Cisjordanie, entraînant au moins neuf morts selon les rapports des autorités palestiniennes. L'opération s'est étendue aux villes de Tulkarem et Jenin, selon les déclarations de l'armée.

Les médias ont rapporté la mobilisation de nombreux unités d'infanterie, de drones et de tireurs d'élite. Des bulldozers ont été utilisés pour démolir des infrastructures, et tous les accès à Jenin ont été bloqués. Des affrontements ont eu lieu entre l'armée et des Palestiniens armés, entraînant plusieurs arrestations de Palestiniens recherchés.

Le ministère palestinien de la Santé en Cisjordanie a rapporté que sept morts ont été enregistrés à Tubas, également dans le nord de la Cisjordanie, tandis que deux morts ont été signalés à Jenin.

Selon les sources médiatiques israéliennes et palestiniennes, les forces ont encerclé les hôpitaux des deux villes et ont empêché le passage des ambulances. Un représentant de l'armée israélienne a reconnu que cette mesure visait à contrôler l'accès aux bâtiments hospitaliers pour empêcher les miliciens de chercher refuge là-bas.

Le porte-parole de l'armée a expliqué que l'opération était motivée par une augmentation des attaques contre les Israéliens provenant de la Cisjordanie du nord. Il a également fait référence à un récent attentat à la bombe à Tel Aviv où l'auteur de l'attaque a été tué et un passant innocent blessé par un engin explosif.

Selon la version israélienne, l'objectif principal de l'opération dans Jenin et Tulkarem était de démanteler un réseau terroriste financé par l'Iran. Les deux villes sont considérées comme des refuges pour les Palestiniens militants. Au cours des onze derniers mois, près de 150 attaques à la bombe et à la fusillade contre les Israéliens ont été lancées depuis ces zones, selon le porte-parole militaire.

Le ministre des Affaires étrangères israélien Katz a déclaré : "Nous devons traiter cette menace comme nous le faisons avec l'infrastructure terroriste à Gaza, y compris l'évacuation temporaire des civils palestiniens." Il a également déclaré : "C'est une guerre à tous égards, et nous devons en sortir vainqueurs." Le porte-parole de l'armée n'était pas informé de tout plan d'évacuation pour la population civile du nord de la Cisjordanie.

Les prévisions suggèrent que l'opération militaire en Cisjordanie pourrait se poursuivre pendant plusieurs jours, selon les informations du "Times of Israel" provenant de sources militaires.

Katz a écrit sur X : "Depuis hier soir, l'armée israélienne lance une offensive majeure contre un réseau terroriste islamo-iranien dans les camps de réfugiés de Jenin et Tulkarem." Il a ajouté : "L'Iran travaille à créer un front terroriste oriental contre Israël en Cisjordanie en finançant et en armant des terroristes et en faisant entrer des armes avancées dans la région par la Jordanie, de la même manière qu'il le fait à Gaza et au Liban."

La situation volatile dans la Cisjordanie occupée s'est aggravée depuis la massacre de Hamas avec 1 200 morts le 7 octobre 2023 et le début de la guerre de Gaza. Plus de 630 Palestiniens ont perdu la vie dans des opérations militaires israéliennes, des conflits armés et des attaques extrémistes depuis lors, selon le ministère de la Santé de Ramallah.

Les raids fréquents de l'armée israélienne sont courants à Jenin et Tulkarem. Le lundi dernier, cinq personnes ont trouvé la mort dans le camp de réfugiés de Nur Shams à Tulkarem, selon le ministère de la Santé. L'armée israélienne a affirmé que la bombe visait des Palestiniens militants.

Dans le même temps, les négociations pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se poursuivent, tandis que les efforts pour libérer les otages restants détenus par Hamas se poursuivent.

Une délégation israélienne s'est rendue à Doha pour participer à de nouvelles discussions sur un accord avec Hamas. Les négociations indirectes, facilitées par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sont au point mort depuis des mois.

D'autres nations ont exprimé leur inquiétude quant à l'escalade du conflit en Cisjordanie, exhortant les deux parties à faire preuve de retenue et à chercher une résolution pacifique. Malgré l'opération en cours, les Palestiniens continuent de protester contre les actions israéliennes, exprimant leurs préoccupations quant au déplacement des civils et à l'impact sur leur vie quotidienne.

