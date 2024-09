L'armée israélienne dégage une vidéo montrant un passage souterrain utilisé pour capturer des otages.

La militaire israélienne a publié des images d'un tunnel secret dans la bande de Gaza, où six citoyens israéliens ont été détenus en otages et finalement assassinés par des terroristes de Hamas en septembre dernier. L'entrée de ce passage souterrain se trouve à 20 mètres de profondeur, accessible par des échelles depuis une chambre d'enfants, comme l'explique le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, dans la vidéo.

La pièce bombardée où se tient Hagari porte encore des traces de dessins animés colorés sur les murs. Le tunnel étroit et bas de plafond s'étend sur environ 120 mètres avant de atteindre une porte métallique. "C'est là qu'ils ont été détenus et exécutés", déclare Hagari dans la vidéo d'environ 3,5 minutes, faisant référence aux corps sans vie découverts en septembre.

Des objets sécurisés, tels que des chargeurs d'armes, des batteries et des livres du Coran de Hamas, sont présentés dans la vidéo, ainsi qu'un échiquier et quelques vêtements. Hagari montre des taches sur le sol du tunnel, en déclarant : "C'est leur sang". Il mentionne ensuite les noms des victimes : Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, Eden Yerushalmi, 24 ans, Ori Danino, 25 ans, Alex Lobanov, 32 ans, et Almog Sarusi, 27 ans.

"Ils ont survécu ici, étouffant, incapables de se tenir droits pendant des semaines ou des mois", explique Hagari. Au moment de la publication de la vidéo, il y avait encore 101 personnes détenues par Hamas dans des tunnels similaires, certaines étant signalées comme étant vivantes. "Nous devons tout faire pour les ramener sains et saufs", déclare Hagari.

La révélation de cette situation d'otages a suscité des protestations généralisées en Israël, réclamant des négociations avec Hamas pour la libération des otages. Le 7 octobre 20XX, Hamas et d'autres groupes islamistes extrémistes ont lancé une attaque meurtrière sur le sud d'Israël, entraînant plus de 1 200 morts et le kidnapping d'environ 250 personnes, qui ont finalement été transportées dans la bande de Gaza. Cet acte sans précédent a déclenché la guerre de Gaza. Actuellement, les services de renseignement israéliens estiment qu'environ 101 personnes sont toujours détenues par Hamas, le sort des survivants étant incertain.

Les images publiées par la militaire israélienne montrent l'entrée du tunnel située dans une chambre d'enfants, marquée par les traces de dessins animés colorés sur les murs. Le tunnel, d'une longueur d'environ 120 mètres, contient divers objets sécurisés et des taches censées être le sang des victimes, comme l'a mentionné Hagari.

