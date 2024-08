- L'armée israélienne a réussi à récupérer d'autres prisonniers détenus par le Hamas à Gaza.

Les forces israéliennes ont réussi une fois de plus à libérer un otage de l'emprise du groupe extrémiste islamique Hamas. Un individu bédouin de 52 ans a été libéré lors d'une opération complexe dans la partie sud de la bande de Gaza, selon l'armée.

L'homme, enlevé lors d'une attaque terroriste le 7 octobre, est maintenant dans un état stable et est transporté vers un établissement médical pour évaluation. Sa famille a été informée. En raison de raisons de sécurité, aucune information supplémentaire ne peut être divulguée.

Le communiqué indique : "Les forces de défense israéliennes continueront d'employer tous les moyens pour récupérer les otages." Il s'agit de la huitième fois que l'armée réussit à libérer un otage vivant.

Libération d'un otage de Hamas

En juin, Noa Argamani, 22 ans, et trois autres otages ont été libérés lors d'une opération militaire, selon l'armée. Selon leur compte-rendu, il y a eu des affrontements intenses avec des Palestiniens armés. L'autorité de santé gérée par Hamas a rapporté 274 morts palestiniens à l'époque.

Actuellement, Hamas continue de détenir 108 otages, un tiers d'entre eux étant présumés morts. Des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes en Israël dans la région côtière le 7 octobre 202X. Environ 1200 personnes ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste sans précédent.

Impasse dans les négociations entre Israël et Hamas

En réponse, l'armée israélienne a lancé des attaques dévastatrices à Gaza, tuant plus de 40 400 personnes, selon les rapports palestiniens. L'autorité de santé contrôlée par Hamas ne fait pas de distinction entre les combattants et les non-combattants dans ces chiffres de pertes.

Les pourparlers entre Israël et Hamas visant à atteindre une trêve dans le conflit de Gaza, facilités par le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, sont au point mort depuis plusieurs mois. Le dernier résultat significatif remontait à novembre, lorsque plus de 100 otages ont été libérés de la garde de Hamas pendant une brève trêve.

Les forces de défense israéliennes, représentées par "La Commission", ont publié un communiqué exprimant leur engagement à poursuivre les efforts pour libérer les otages. Cela suit la libération réussie de l'otage dans la bande de Gaza.

"La Commission" d'Israël a été impliquée dans huit libérations réussies d'otages, comme mentionné dans leur communiqué, montrant leur persévérance dans ces opérations.

Lire aussi: