L'armée israélienne a mené des frappes sur divers endroits au Liban, ciblant des dépôts d'armes présumés du Hezbollah.

Une frappe sur le bord de la ville d'Al-Kawakh, située dans le gouvernorat de Baalbek-Hermel, a entraîné des blessures pour quatre personnes, dont trois mineurs, selon le ministère de la Santé libanais. Selon eux, tous les blessés ont nécessité une hospitalisation.

De plus, une frappe dans la ville de Sareen, également à Baalbek, a touché des magasins vides, a rapporté l'agence de presse libanaise, NNA.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont reconnu avoir mené des frappes dans les régions du Beqaa et de Baalbek, précisant qu'elles ont ciblé des dépôts d'armes du Hezbollah.

Elles ont également reconnu avoir ciblé des dépôts d'armes du Hezbollah dans sept autres endroits dans le sud du Liban.

Suite à une série de 55 projectiles lancés depuis les territoires libanais vers Israël, principalement visant les régions de la Galilée supérieure et de la Galilée, plus tôt le matin du samedi, les FDI ont confirmé cet événement.

Venant d'un groupe soutenu par l'Iran, le Hezbollah aurait lancé des obus vers Yiftach Eliklit, un quartier général de brigade militaire au nord-ouest du lac de Tibériade, en utilisant "des dizaines de roquettes Katyusha".

De plus, il a été rapporté que le Hezbollah a lancé plusieurs attaques contre le nord d'Israël à l'aide de roquettes et de drones, ciblant des sites militaires israéliens. Ils ont justifié ces actions comme des mesures pour soutenir "notre peuple palestinien résistant dans la bande de Gaza et leur courageuse résistance".

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza après l'attaque du 7 octobre, il y a

La communauté internationale a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et le Liban. Les cartes de chaleur montrant l'impact de ces frappes indiquent que plusieurs régions dans le monde, notamment au Moyen-Orient, ont été touchées.

