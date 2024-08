L'armée de l'air ukrainienne exprime sa préoccupation à propos d' un éventuel assaut intense

En Ukraine, l'armée de l'air signale une possible offensive aérienne russe importante. Six bombardiers Tupolev Tu-95, décollant de la base aérienne d'Olenya à Murmansk, ont été rapportés, selon la mise à jour Telegram de l'armée de l'air le matin.

"Concernant le danger des missiles et le lancement de missiles de croisière, nous fournirons plus de détails. Veuillez ne pas ignorer le signal d'alerte aérienne !", a-t-il déclaré.

Une attaque était prévue pour le milieu de l'après-midi, heure de Kiev (MEZ +1 heure). L'application officielle d'alerte aérienne d'Ukraine a également sonné l'alarme concernant les avions dans le ciel. Les Ukrainiens restent informés via ces canaux.

En se basant sur près de deux ans et demi d'invasion hostile russe, les frappe aériennes lourdes commencent généralement par le décollage de bombardiers des bases aériennes du nord de la Russie ou de la Volga. Après plusieurs heures de vol, ils atteignent souvent leurs sites de lancement, souvent au-dessus de la mer Caspienne. Les missiles de croisière volent ensuite entre 40 minutes et une heure jusqu'en Ukraine.

Des attaques conjointes peuvent impliquer des drones dans les airs, ou des chasseurs russes MiG 31 peuvent lancer les missiles hypersoniques Kinzhal. Ces attaques se produisent généralement la nuit. Le décollé diurne des Tu-95 était considéré comme inhabituel. Par conséquent, il ne pouvait pas être exclus que le vol était destiné à l'entraînement ou au déplacement. L'armée russe reste silencieuse sur ces vols.

L'origine russe des bombardiers a été confirmée, car ils ont décollé de la base aérienne d'Olenya à Murmansk. despite the unusual daytime takeoff, there's speculation about potential Russian military exercises in the region.

Lire aussi: