L'armée de l'air américaine va récupérer l'aérodrome du Pacifique où ont été lancés les bombardements atomiques, afin de contrer la Chine

Le général Kenneth Wilsbach, commandant des forces aériennes du Pacifique, a déclaré dans une interview publiée cette semaine par Nikkei Asia que l'aérodrome de North Airfield sur l'île de Tinian deviendrait une installation "étendue" une fois que les travaux de récupération de la jungle qui a poussé sur la base depuis que les dernières unités de l'armée de l'air américaine l'ont abandonnée en 1946 auront été achevés.

"Si vous êtes attentifs dans les prochains mois, vous verrez des progrès significatifs, en particulier à Tinian Nord", a déclaré M. Wilsbach. L'armée de l'air ajoute également des installations à l'aéroport international de Tinian, au centre de l'île.

L'armée de l'air du Pacifique a confirmé les propos de M. Wilsbach à CNN, mais a précisé qu'il n'y avait pas de communiqué officiel à ce sujet.

Tinian fait partie du Commonwealth des îles Mariannes du Nord, un territoire américain situé dans le Pacifique, à quelque 6 000 kilomètres (3 700 miles) à l'ouest d'Hawaï. L'île, qui s'étend sur 39 miles carrés, ne compte qu'environ 3 000 habitants.

M. Wilsbach n'a pas précisé la date à laquelle l'aérodrome sera opérationnel, selon le rapport du Nikkei.

Un rôle clé dans la Seconde Guerre mondiale

Tinian, ainsi que les îles voisines de Saipan et de Guam, ont une riche histoire en matière d'opérations aériennes américaines.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les trois îles, après avoir été capturées aux occupants japonais, ont accueilli des flottes de bombardiers B-29 Superfortress qui ont semé la destruction sur la patrie japonaise.

Le raid le plus meurtrier de l'histoire, lebombardement de Tokyo le 10 mars 1945, qui a fait 100 000 morts et un million de blessés, a été effectué par des B-29 lancés depuis les trois îles.

Pendant les bombardements incessants du Japon en 1945, North Field sur Tinian, avec ses quatre pistes de 8 000 pieds et ses 40 000 employés, est devenu l'aéroport le plus grand et le plus fréquenté du monde.

North Field est entré dans l'histoire le 6 août 1945, lorsque, dans l'obscurité du petit matin, le bombardier B-29 Enola Gay a dévalé la piste Able, transportant la bombe atomique qui allait être larguée sur Hiroshima plus tard dans la matinée, tuant 70 000 personnes dans son explosion initiale et faisant entrer le monde dans l'ère nucléaire.

Trois jours plus tard, un autre B-29, baptisé Bockscar, décollait de Tinian pour larguer une bombe atomique sur Nagasaki, tuant 46 000 personnes dans son explosion initiale.

Un passé chargé d'histoire, des utilisations contemporaines

La demande de budget de l'armée de l'air pour l'année fiscale 2024 indique que 78 millions de dollars ont été demandés pour des projets de construction sur l'île de Tinian.

Le projet de remise en état fait partie de la stratégie Agile Combat Employment (ACE) de l'armée américaine, qui, selon un document de doctrine de l'armée de l'air, "déplace les opérations des infrastructures physiques centralisées vers un réseau de sites plus petits et dispersés qui peuvent compliquer la planification de l'adversaire et offrir plus d'options aux commandants des forces interarmées."

Une grande partie de la puissance aérienne américaine dans le Pacifique est concentrée sur quelques grandes bases aériennes, comme la base aérienne d'Andersen à Guam ou la base aérienne de Kadena sur l'île japonaise d'Okinawa.

Une frappe sur ces bases pourrait paralyser la capacité de l'armée américaine à riposter à un adversaire si une trop grande partie de la puissance aérienne américaine y était concentrée.

Et comme la Chine, le pays que le Pentagone considère comme sa "menace prioritaire", développe ses forces de missiles, l'armée de l'air cherche des endroits où disperser sa flotte afin de la rendre plus difficile à cibler.

Selon un document publié en 2022 par l'université de l'air de l'armée de l'air, "l'ACE contribue à atténuer les menaces (chinoises) en dispersant les forces sur l'ensemble du théâtre à l'aide de configurations de base en étoile, ce qui offre au service une certaine imprévisibilité et oblige l'Armée populaire de libération à dépenser davantage de missiles pour réduire les effets de la puissance aérienne de l'armée de l'air américaine".

"Vous créez un problème de ciblage, et vous pouvez effectivement prendre quelques coups, mais la prépondérance de vos forces continue à produire un effet", a déclaré M. Wilsbach à Nikkei.

L'armée de l'air a déjà mis en pratique le concept ACE sur Tinian, notamment en faisant décoller des chasseurs furtifs F-22 de l'aéroport international lors de l'exercice Agile Reaper en mars.

L'aéroport a fourni un environnement dans lequel les avions de combat américains ne pouvaient compter que sur les fournitures qu'ils transportaient eux-mêmes ou qui pouvaient être acheminées par des transports C-17, tout en montrant qu'ils étaient "prêts et capables d'opérer dans un environnement contesté, dégradé et limité sur le plan opérationnel", selon un communiqué de l'armée de l'air.

Les F-22 ont également opéré depuis Guam, à 200 kilomètres au sud de Tinian, lors de l'opération Agile Reaper.

