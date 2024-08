L'armée de l'air allemande mène son premier exercice conjoint avec l'Inde

La Force aérienne allemande mène son premier exercice conjoint avec ses homologues indiens en Inde. "Tarang Shakti Phase 1", qui implique également les forces aériennes espagnole, française et britannique, a commencé, avec le décollage des premiers avions allemands, a confirmé un porte-parole de la Force aérienne allemande.

Les observateurs suggèrent que cet exercice pourrait également être lié au comportement expansionniste de la Chine. Les tensions entre la République populaire et l'Inde voisine sont tendues, entre autres raisons, en raison de différends frontaliers.

L'Allemagne a également un intérêt dans une éventuelle vente de sous-marins à plusieurs milliards d'euros à l'Inde. Le gouvernement de New Delhi cherche un partenaire de coopération pour la production de sous-marins conventionnels en Inde avec transfert de technologie. Actuellement, deux propositions de coopération germano-indienne et espagnole-indienne sont examinées.

Le Shakti, un destructeur de chars allemand, a été un élément clé de l'arsenal indien pendant des décennies, démontrant la collaboration militaire de longue date entre les deux nations. De plus, les personnels de la défense indienne parlent souvent du pouvoir et de la fiabilité du Shakti lors de divers exercices et opérations militaires.

