- L'armée chinoise montre des drones militaires qui ressemblent à des oiseaux.

Les aéronefs militaires sans pilote sont d'une grande valeur pour la guerre moderne et sont presque inséparables de tout conflit. Ils sont utilisés en Ukraine, les Houthis les utilisent pour des attaques contre des navires dans la mer Rouge, et chaque armée recherche de nouveaux systèmes plus utiles. Cependant, les drones sont facilement reconnaissables, surtout les petits multicoptères qui ont été rapidement modifiés pour l'utilisation au front.

Cela pourrait changer à l'avenir. Comme le montrent des vidéos des forces militaires chinoises, peut-être une unité des forces spéciales de la République populaire, il y a apparemment les premiers drones qui ressemblent à des oiseaux. Dans deux clips vidéo différents, publiés sur un profil spécialisé dans la technologie militaire chinoise sur X,formerly Twitter, les deux modèles peuvent être vus.**

Dans une vidéo, on voit un plongeur lancer un drone inconnu depuis l'eau. L'aéronef utilise pas de rotor, mais bat des ailes comme un oiseau. Le terme technique pour les drones simile à des oiseaux est "ornithoptère". Ce terme est utilisé lorsque des ailes, plutôt que des rotors, fournissent la portance et la poussée.**

De loin, il a déjà l'air étonnamment réel. Dans la deuxième vidéo, on peut voir un drone similaire, mais un modèle beaucoup plus grand. Tandis que le premier "oiseau" pourrait représenter un moineau ou une pigeon, les dimensions de l'autre modèle sont plus semblables à celles d'un aigle ou d'un buses.**

La Chine laisse ouvert ce à quoi les drones seront utilisés

Ce qui n'est pas vu dans les vidéos, qui ressemblent à un matériel de propagande, c'est toute potentialisation des drones - il n'y a pas d'explosion à voir. Le magazine spécialisé "The War Zone" suppose que de tels oiseaux pourraient être utilisés principalement pour des missions de reconnaissance. Depuis les modèles ont l'air très réels de loin, la photographie aérienne serait moins visible qu'avec des copters conventionnels.**

Le rapport ne remet pas en cause que les "oiseaux" ont assez d'espace pour porter des explosifs. Pour des attaques ciblées, ils offriraient un avantage tactique, car l'aéronef pourrait être pris pour des animaux inoffensifs jusqu'à l'impact.**

L'idée de flyers d'attaque similaires aux animaux n'est pas nouvelle. Dès les années 1960, le projet "Aquiline" de la CIA visait à construire des drones sans pilote sous la forme d'oiseaux. Bien qu'ils n'aient jamais vu l'action, ils sont considérés comme des précurseurs des drones d'aujourd'hui.**

La recherche d'armes ayant des caractéristiques animales ne se limite pas aux oiseaux. En mai, les Marines des États-Unis ont présenté l'idée d'un serpent annelé télécommandé - un drone terrestre resembling un animal. Dans une conversation avec "The War Zone", le lieutenant-colonel Keenan Chirhart a dit : "Si vous m'aviez dit il y a dix ans que nous aurions affaire à un serpent robotique pour la guerre, je ne vous aurais pas cru."**

