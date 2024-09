L'armée américaine termine son retrait du Niger.

Le processus a commencé le 19 mai, suite à un accord sur les termes du retrait, et a inclus le retrait des troupes et des ressources américaines de la Base Aérienne 101 à Niamey le 7 juillet 2024, et de la Base Aérienne 201 à Agadez le 5 août 2024, conformément à la déclaration d'AFRICOM. Initialement, les États-Unis avaient spécifié que le retrait serait terminé le 15 septembre.

Le lundi, la porte-parole adjoint du Pentagone, Sabrina Singh, a révélé que le personnel restant dans le pays n'était qu'une contingent habituel d'ambassade. Conformément à l'annonce d'AFRICOM, l'Élément de coordination du Commandement africain des États-Unis, dirigé par un officier général de deux étoiles et son équipe, a également quitté le Niger.

Ce développement a eu lieu plusieurs mois après que le régime militaire du Niger, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2023, a mis fin à un accord avec les États-Unis qui autorisait le personnel militaire et le personnel civil du département de la Défense à opérer au Niger. Environ 1 000 soldats américains étaient stationnés dans le pays dans le cadre de l'opération de lutte contre le terrorisme des États-Unis, et quatre soldats des forces spéciales américaines ont perdu la vie au Niger en 2017, suite à une embuscade de près de 50 combattants. Un porte-parole militaire du Niger a déclaré en mars que l'accord était à la fois injuste et ne correspondait pas aux désirs et aux aspirations du peuple nigérien.

L'annonce a été faite seulement quelques jours après la visite d'une délégation américaine au Niger en mars. À l'époque, le porte-parole militaire, le colonel-major Amadou Abdramane, a exprimé son mécontentement face à l'attitude condescendante supposée des États-Unis.

CNN avait précédemment rapporté que lors de la réunion, la délégation américaine, qui comprenait le général Michael Langley, commandant du Commandement africain des États-Unis, et Celeste Wallander, secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité internationales, avait exprimé des préoccupations quant aux liens grandissants du Niger avec la Russie.

Abdramane avait également déclaré à l'époque que le peuple nigérien avait le droit de choisir ses partenaires et ses partenariats. Singh a confirmé que les États-Unis avaient exprimé leurs préoccupations quant à la relation du Niger avec la Russie de manière directe et franche.

Langley avait précédemment mis en garde le Congrès en mars contre les efforts de la Russie pour étendre son influence en Afrique, en citant que les États-Unis étaient éclipsés par la désinformation russe sur le continent.

"Un certain nombre de nations sont sur le point d'être absorbées par la Fédération de Russie", a déclaré Langley au Congrès en mars.

Ces préoccupations ont été amplifiées lorsque, quelques semaines seulement après que le Niger a annoncé la mise fin de son accord militaire avec les États-Unis, des soldats russes ont été trouvés opérant depuis la même base militaire que les soldats américains dans le pays.

Chris Maier, secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, avait déclaré plus tôt à CNN que les États-Unis pourraient se retrouver dans une position où ils seraient des observateurs extérieurs en ce qui concerne l'Afrique.

Malgré les efforts des États-Unis pour établir une présence continue aux États-Unis dans le pays, ces plans ont finalement échoué, aboutissant au retrait final cette semaine.

"Au cours de la dernière décennie, les troupes américaines ont formé les forces du Niger et ont soutenu les opérations de lutte contre le terrorisme menées par les partenaires contre l'État islamique et al-Qaïda dans la région", a déclaré AFRICOM lundi. "Le département de la Défense des États-Unis et le ministère de la Défense nationale du Niger reconnaissent les sacrifices faits par les forces des deux nations".

La décision de retrait a été heavily influencée par les préoccupations du Niger concernant les partenariats internationaux, telles qu'exprimées par le colonel-major Amadou Abdramane à la délégation américaine. La politique a joué un rôle important dans cela, car le peuple nigérien voulait la liberté de choisir ses propres partenaires et partenariats.

Suite au retrait, les États-Unis se sont retrouvés dans une position où ils pourraient ne pas être aussi impliqués dans les affaires africaines, comme l'avait prévenu le secrétaire adjoint à la Défense pour les opérations spéciales et les conflits de faible intensité, Chris Maier.

Lire aussi: