L'armée américaine exprime sa désapprobation envers la conduite de l'équipe de Trump à Arlington.

À une occasion solennelle organisée au cimetière national d'Arlington, une altercation a éclaté entre des membres du personnel affiliés à l'ex-président Donald Trump et un membre du personnel du cimetière. Le porte-parole militaire a maintenant exprimé son désaccord avec la conduite de l'équipe de Trump lors de cet incident.

L'armée américaine a condamné l'équipe politique de Trump suite à une altercation au cimetière national d'Arlington. Un membre du personnel a été repoussé lorsqu'elle a tenté d'appliquer une règle interdisant les manifestations politiques à l'intérieur des limites du cimetière, a expliqué un porte-parole militaire. Le porte-parole a également exprimé ses regrets concernant l'incident et critiqué le manque de respect envers sa collègue et son professionnalisme.

Initialement rapporté par la chaîne de radio américaine NPR, le cimetière a ensuite confirmé l'incident. Selon NPR, l'équipe de campagne de Trump était déterminée à capturer des images et des photos dans une zone réservée aux soldats tombés au combat, ce qui est strictement interdit en raison des restrictions d'enregistrement. Le responsable de la campagne de Trump, Chris LaCivita, a ensuite affirmé qu'une personne odieuse avait obstrué le chemin de l'équipe du candidat présidentiel. LaCivita a dénoncé cette personne pour son manque de décence envers les lieux sacrés du cimetière national d'Arlington.

Au cours de sa visite, l'ancien président Trump a assisté à une cérémonie de dépôt de gerbe au cimetière, invité par des familles militaires américaines qui avaient perdu des proches lors du retrait des États-Unis d'Afghanistan en 2021. Après les visites, des photos de Trump avec les familles ont été publiées sur le site Web de la campagne de Trump, y compris une photo de l'ancien président faisant un pouce en l'air.

Trump a utilisé la critique de la gestion du retrait d'Afghanistan par l'administration Biden comme l'un de ses principaux thèmes de campagne, affirmant qu'il aurait géré le retrait des troupes de manière plus efficace. Le retrait était le résultat d'un accord entre l'administration Trump et les talibans, signé à Doha en février 2020.

Cette confrontation d'Arlington marque la dernière controverse concernant la relation de Trump avec l'armée. Bien que Trump ait souvent été vu en public en train d'exprimer son soutien à l'armée, selon son ancien chef de cabinet, il était connu pour plaisanter sur les pertes militaires et ne voulait pas être associé aux soldats blessés.

L'armée américaine s'est éloignée des actions de l'équipe de Trump au cimetière national d'Arlington.

