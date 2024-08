L'armée américaine exprime sa critique à l'égard de la campagne de Trump à la suite d'un incident survenu au cimetière national.

L'armée américaine a condamné l'équipe de campagne de Donald Trump après un incident à Arlington National Cemetery à Washington D.C. Un travailleur du cimetière militaire aurait été poussé lorsqu'il tentait de faire respecter une règle interdisant les activités politiques sur les lieux, selon un représentant. "Cette situation était regrettable, et il est également regrettable que le professionnalisme de l'employé ait été injustement attaqué", a commenté le représentant.

Les premiers rapports sur l'incident provenaient de NPR, qui ont été confirmés par Arlington National Cemetery. Selon NPR, l'équipe de campagne de Trump a tenté de filmer et de photographier dans une zone interdite aux proches des soldats tombés, où la photographie est interdite. Cependant, le responsable de la campagne de Trump, Chris LaCivita, a accusé un "individu déplorable" d'empêcher l'équipe du candidat présidentiel d'entrer dans la zone. LaCivita a considéré que cet individu n'était pas digne de représenter les lieux sacrés d'Arlington National Cemetery, a-t-il déclaré.

During his visit, Trump was accompanied by family members of U.S. military personnel who lost their lives during the final hours of the U.S. withdrawal from Afghanistan in 2021. The invitation for his attendance at the wreath-laying ceremony was extended by those family members. After leaving the cemetery, photos of Trump with the family were released by his campaign team. In one picture, Trump is giving a thumbs-up gesture.

Trump a mis en avant la gestion par le président Joe Biden du retrait d'Afghanistan comme un problème majeur de sa campagne pour l'élection de 2021. Il affirme qu'il aurait géré le retrait des soldats de manière plus efficace. Ce retrait faisait partie de l'accord conclu par l'administration Trump avec les talibans à Doha en février 2020.

L'incident d'Arlington n'est que la dernière d'une série de controverses entourant les relations de Trump avec l'armée. Bien que Trump ait souvent affiché publiquement son soutien aux forces armées, son ancien chef de cabinet a affirmé que Trump se moquait des victimes de guerre en privé. De plus, Trump aurait préféré s'éloigner des soldats ayant des membres manquants.

La déclaration de l'armée américaine a condamné les actions de l'équipe de campagne de Trump, exprimant son inquiétude quant à leur comportement à Arlington National Cemetery. Malgré cela, le responsable de la campagne de Trump, Chris LaCivita, a défendu son équipe, affirmant qu'elle avait été cible

