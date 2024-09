L'armée américaine envoie des troupes "Arctic Angels" dans une région isolée de l'Alaska en réponse aux exercices militaires russes.

NORAD a rapporté avoir intercepté des avions de guerre russes s'approchant à plusieurs reprises de l'Alaska au cours de la semaine dernière. Cette situation coïncide avec les exercices militaires que la Russie mène dans la région.

L'armée américaine a déployé des éléments de la 11ème division aéroportée à l'île de Shemya, en Alaska, le 12 septembre, pour montrer sa "force prête et létale", en réponse à ces exercices. La division, couramment appelée les "Anges arctiques", est généralement stationnée à la Base conjointe Elmendorf-Richardson et à Fort Wainwright, en Alaska.

"Au fur et à mesure que le nombre d'exercices militaires autour de l'Alaska et des régions environnantes, y compris la patrouille conjointe russo-chinoise tenue en juin, augmente, le déploiement à l'île de Shemya montre la capacité de la division à réagir rapidement aux événements dans le Pacifique indo ou dans n'importe quelle partie du monde avec une force puissante et létale", a déclaré le général de division Joseph Hilbert, commandant de la 11ème division aéroportée.

À ce jour, les avions russes n'ont pas violé l'espace aérien territorial des États-Unis ou du Canada, a confirmé NORAD. Cependant, le département de la Défense surveille attentivement ces exercices militaires.

"Ces activités ne sont pas inhabituelles et ne sont pas considérées comme une menace", a confirmé Sabrina Singh, porte-parole adjoint du Pentagone, lundi. "Les États-Unis s'attendaient à ces exercices planifiés depuis longtemps et ils ne représentent aucune menace pour le territoire américain ou l'alliance de l'OTAN."

Bien que ce déploiement militaire récent n'indique pas une escalade significative des tensions, les relations entre les deux principaux adversaires militaires des États-Unis, la Russie et la Chine, restent tendues, principalement en raison du conflit en Ukraine en cours. Bien que l'administration Biden ait cherché à rétablir les communications de haut niveau avec la Chine, y compris entre les chefs militaires, la Chine reste un concurrent militaire important des États-Unis.

Négocier les relations diplomatiques avec les deux nations sera un défi considérable, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle de novembre.

Le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a laissé entendre qu'il adopterait une stratégie différente vis-à-vis de ces adversaires par rapport à l'administration Biden-Harris. Trump a suggéré qu'il chercherait à régler le conflit Russie-Ukraine une fois en fonction et a laissé entendre la possibilité d'une relation harmonieuse entre les États-Unis, la Chine et la Russie s'il était élu.

Lors d'une discussion avec X Spaces lors du lancement d'une nouvelle entreprise de cryptomonnaie, Trump a été interrogé sur la possibilité qu'il y ait une force destructive ourdie contre lui après une deuxième tentative d'assassinat présumée contre lui.

"Vous avez une force de gauche radicale. Et nous avons des forces, je dis que nous avons beaucoup de mal dans le monde. Le monde est un endroit dur, et vous pouvez le voir avec certains des événements qui se sont produits. Nous avons été traités, je crois, injustement, mais j'ai réussi de manière étonnante. C'est une nation remarquable de plusieurs façons, mais nous avons des forces malveillantes", a expliqué Trump.

L'ancien président a poursuivi en expliquant : "Vous avez des forces extérieures qui sont les ennemis, et vous savez, vous faites référence à eux comme la Russie, la Chine, divers endroits. Je ne crois pas qu'ils soient des ennemis. Je pense que nous nous entendrons très bien avec la Chine. Je pense que nous nous entendrons très bien avec la Russie. Je vais travailler à faire en sorte que la Russie mette fin à son conflit avec l'Ukraine et mette fin à cette violence."

Les tensions politiques croissantes entre les États-Unis et ses deux principaux adversaires militaires, la Russie et la Chine, sont devenues un sujet important de l'élection présidentielle en cours. Des candidats comme Donald Trump ont suggéré d'adopter des stratégies différentes vis-à-vis de ces nations.

Il est important de noter, à la suite de ces discussions politiques, que le déploiement de la 11ème division aéroportée à l'île de Shemya est un geste politique, reflétant la readiness des États-Unis à répondre à toute menace potentielle dans la région, compte tenu de la relation tendue avec la Russie et la Chine.

Lire aussi: