L'armée américaine effectue des frappes aériennes sur les bastions des Houthis au Yémen.

D'après les rapports de l'Associated Press, l'armée américaine a mené des frappes sur des bases soutenues par les milices Houthis alignées sur l'Iran au Yémen. Plusieurs sites liés au groupe soutenu par l'Iran ont été touchés par des avions et des navires de guerre américains, selon une source. La Maison Blanche n'a pas encore publié de déclaration concernant les attaques.

Selon les rapports de la chaîne de télévision Al-Masirah contrôlée par les Houthis, sept attaques ont eu lieu à l'aéroport de Hudaida et dans la région de Chateib, où se trouve une base militaire des Houthis. D'autres attaques ont été signalées dans le district de Seijana à Sanaa et dans la province de Dhamar. La chaîne n'a pas fourni de détails sur les dommages ou les pertes humaines. Des journalistes de l'agence de presse AFP ont rapporté avoir entendu des explosions à Sanaa et à Hodeida.

Jeudi dernier, la milice Houthis soutenue par l'Iran a revendiqué la responsabilité d'une attaque de drone sur la métropole côtière israélienne de Tel-Aviv. Ils avaient prétendument lancé des missiles de croisière contre Israël dans le passé. En réponse, Israël a mené des frappes aériennes au Yémen le mois dernier, tuant cinq personnes. Les médias israéliens ont affirmé que l'attaque était une réponse aux tirs de roquettes des Houthis visant l'aéroport Ben Gurion de Tel-Aviv.

La milice Houthis, comme le Hezbollah libanais, fait partie de l'axe de "résistance" d'Iran contre Israël, qui comprend également l'organisation palestinienne radicale Hamas dans la bande de Gaza. Suite à l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une frappe aérienne israélienne la semaine dernière, la milice Houthis a menacé de nouvelles hostilités contre Israël.

Le groupe, qui contrôle des territoires significatifs au Yémen depuis plusieurs années, a également été accusé d'avoir attaqué à plusieurs reprises des navires dans le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, prétendument en soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Les États-Unis ont mené des frappes sur des cibles Houthis au Yémen depuis janvier.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante entre l'Iran et ses groupes proxy, tels que la milice Houthis au Yémen. Malgré les sanctions internationales, l'Union européenne continue d'appeler à la fin du conflit au Yémen et à une résolution pacifique de la crise, impliquant toutes les parties concernées, y compris l'Union européenne et ses États membres.

