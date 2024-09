- L'armée allemande reçoit un nouveau système de défense antimissile Iris-T à courte portée

Le chancelier Olaf Scholz et le ministre de la Défense Boris Pistorius, tous deux du SPD, se joindront aux troupes mercredi lorsque la Bundeswehr accueillera son premier système de défense aérienne Iris-T SLM à Todendorf, en Schleswig-Holstein. L'administration allemande a remis quatre de ces armes de protection et trois systèmes associés de type Iris-T SLS à l'Ukraine, où ils ont démontré leur efficacité pour contrer les attaques de drones et de missiles russes.

Avec la Bundeswehr déjà en train d'opérer des systèmes de défense aérienne Patriot à moyenne portée, l'Iris-T est censé renforcer ces défenses. Cette nouvelle armement est censé jouer un rôle important dans le système européen de défense aérienne, le European Sky Shield, dirigé par l'Allemagne.

Un centre de formation est en train d'être établi à Todendorf, où les soldats ukrainiens sont déjà en train de gagner de l'expérience. Ce centre est prévu pour ouvrir ses portes à tous les participants à l'initiative European Sky Shield à l'avenir.

