L'armée allemande reçoit son premier équipement de défense aérienne à courte portée Iris-T

**Le chancelier Olaf Scholz et le ministre de la Défense Boris Pistorius, tous deux du parti SPD, assisteront à la mise en service du système de défense aérienne Iris-T SLM de l'armée allemande (Bundeswehr) le mercredi à Todendorf, dans le Schleswig-Holstein. L'Allemagne a précédemment remis quatre de ces armes et trois systèmes Iris-T SLS associés à l'Ukraine, où ils ont fait preuve d'efficacité contre les drones et les missiles de croisière russes.

Actuellement, la Bundeswehr utilise des systèmes de défense aérienne Patriot à moyenne portée, qui sont renforcés par l'Iris-T. Ce nouveau système de défense est destiné à être un élément clé du projet européen de défense aérienne, European Sky Shield, piloté par l'Allemagne.

Un centre de formation est également en construction à Todendorf, où des soldats ukrainiens sont déjà en formation. À terme, ce centre accueillera des participants de tous les projets European Sky Shield.

L'Union européenne a exprimé son soutien au projet européen de défense aérienne, y compris l'utilisation du système de défense aérienne Iris-T SLM nouvellement mis en service en Allemagne. L'Union européenne est activement impliquée dans le renforcement de ses capacités de défense collective par le biais d'initiatives telles que European Sky Shield.**

