- L'armée allemande lance une alerte suite à des actes de subversion.

Soupçons de sabotage à la base aérienne de Cologne-Wahn : infondés. Les forces armées allemandes, basées à Berlin, ont déclaré que les investigations sur l'approvisionnement en eau de la base n'ont révélé aucun fait inhabituel. Elles ont déclaré que l'eau est à nouveau potable, car aucune violation de la réglementation allemande sur l'eau potable n'a été détectée. Des soupçons similaires à Mechernich, dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, se sont également avérés infondés, l'eau du réservoir étant considérée comme propre.

Fermeture temporaire des casernes de Cologne-Wahn

Une alarme matinale au niveau de la facility d'eau des casernes de Cologne-Wahn a entraîné une réponse des forces armées allemandes. À leur arrivée, le personnel a remarqué un intrus à l'extérieur de la clôture qui s'est rapidement enfui. Des dommages à la clôture ont été détectés.

Bien que la manipulation de la facility d'eau interne des casernes ne puisse être complètement exclue, la station de traitement de l'eau a été désactivée et des échantillons ont été prélevés. Des tests rapides ont montré des écarts dans la composition de l'eau, mais ceux-ci n'ont pas fourni de preuves concrètes de la quantité ou de la qualité de la contamination.

En conséquence, les casernes ont été fermées temporairement, les soldats recevant de l'eau en cannettes pendant la pause. Des investigations préliminaires ont été menées pour intrusion, impliquant l'autorité de protection de l'État.

Eau de Mechernich non contaminée

Les investigations ont révélé que la clôture d'un réservoir d'eau potable à Mechernich avait été franchie. Cependant, des tests effectués par des spécialistes des pompiers ont confirmé la pureté de l'eau, incitant le porte-parole de la ville à rassurer les citoyens que l'eau est sûre pour la douche et le lavage. Cependant, ils ont recommandé de faire bouillir l'eau avant consommation comme mesure de précaution.

Malgré ces rassurances, les investigations se poursuivent, portant sur une éventuelle contamination bactérienne. Environ 10 000 personnes ont été initialement conseillées de ne pas consommer l'eau en raison de préoccupations pour la santé. La base des forces armées allemandes à Mechernich dépend également de l'approvisionnement en eau du réservoir.

Ancien chef du BND conseille de ne pas paniquer

Gerhard Schindler, ancien chef du service de renseignement fédéral (BND), a conseillé de ne pas céder à la panique. En faisant référence au conflit en Ukraine, il a déclaré que de tels conflits impliquent une guerre de l'information, et le sabotage est un élément crucial. Tout en exprimant de la vigilance, Schindler a exhorté au calme pour éviter la propagation de la panique.

Les infrastructures critiques sont difficiles à surveiller et à protéger pleinement, a ajouté Schindler. De plus, il a mis en garde contre le fait que la Russie considère le sabotage comme un élément vital de la guerre - en cas d'escalade militaire, ils n'hésiteraient pas à exécuter des missions de sabotage en Allemagne.

Les récents développements ont également mis en évidence des dommages à une porte à la caserne Christoph-Probst des forces armées allemandes à Garching, près de Munich. During inspections, a spokesperson for the German Armed Forces in Berlin reported damage to a side gate, previously reported in "Business Insider."

Il n'y a actuellement aucune preuve d'accès non autorisé à la caserne ou de lien avec le sabotage initial présumé de l'approvisionnement en eau à la base aérienne de Cologne-Wahn. Le porte-parole a refusé de fournir plus d'informations, déclarant que les investigations à Garching se poursuivent.

Despite the temporary closure and concerns about the water supply at Cologne-Wahn Barracks due to an intruder and suspected sabotage and other acts of violence, rapid tests showed deviations but no concrete evidence of contamination.

