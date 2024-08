L'armée allemande ferme deux sites pour sabotage présumé.

Initiallement, l'incident a été signalé à la caserne de Cologne. Selon un porte-parole, des "valeurs anormales" ont été détectées pendant l'inspection de l'eau potable en cours pendant la nuit de mardi. De plus, un trou dans une clôture a été remarqué, "par lequel une personne pouvait passer".

L'eau a ensuite été coupée et la caserne a été bouclée. La recherche d'un intrus s'est avérée infructueuse. Après plusieurs heures, les restrictions ont été levées. Aucun cas d'intoxication dû à une éventuelle contamination de l'eau n'a été signalé. Des échantillons d'eau sont toujours analysés.

Le porte-parole a également déclaré que le trou avait été trouvé uniquement dans la clôture menant directement aux installations d'eau de la caserne. La clôture extérieure entourant l'ensemble du point de soutien était intacte. Les autorités suspectent un ou plusieurs auteurs. Les vidéos sont actuellement examinées.

Il reste incertain s'il y a un lien entre les valeurs de l'eau et le trou dans la clôture. "Nous prenons cet incident très au sérieux", a déclaré le porte-parole.

Le mercredi matin, une autre base de l'OTAN à Geilenkirchen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été bouclée. Selon le "Süddeutsche", une contamination de l'eau possible était également examinée là-bas. La caserne dispose également de ses propres installations d'eau. Un suspect y aurait également été vu.

Un porte-parole du ministère de la Défense a refusé de commenter une éventuelle "violation de l'homme". Le Commandement territorial a déclaré concernant l'incident à Cologne : "Nous souhaitons un prompt et complet rétablissement à tout membre de la Bundeswehr qui pourrait avoir été affecté par l'incident". Une coopération étroite et de confiance avec les autorités d'enquête est maintenue pour élucider l'affaire.

La caserne de Cologne abrite plusieurs quartiers généraux de commandement ainsi que des unités militaires et civiles de la Bundeswehr. L'Aile de transport aérien du ministère fédéral de la Défense y est également basée, car la caserne est adjacente à l'aéroport de Cologne/Bonn. Des avions de surveillance Awacs de l'OTAN sont stationnés à Geilenkirchen, entre autres.

