La Military allemande a renforcé la sécurité dans ses casernes suite à des allégations de visiteurs non désirés. Selon plusieurs sources, des mesures ont été prises rapidement dans tout le pays, notamment des contrôles accrus aux abords de tous les sites, des patrouilles nocturnes accrues et une surveillance renforcée. Les supérieurs ont encouragé leurs troupes à être vigilantes et à signaler tout comportement suspect dans les zones sécurisées.

Initialement, "Spiegel" a rapporté ces mesures de sécurité renforcées. Selon leurs sources, les casernes ont été ordonnées de procéder à des inspections approfondies de leurs clôtures pour détecter toute faiblesse. Par ailleurs, il y a eu une augmentation significative des patrouilles nocturnes. Les commandants ont exhorté leurs soldats à être particulièrement vigilants pour repérer toute personne non autorisée dans les zones sécurisées et à signaler tout événement inhabituel immédiatement.

Intrus Repérés

Le porte-parole du Commandement territorial a confirmé, comme l'a rapporté "Spiegel", que deux individus avaient escaladé illégalement la clôture de la base navale de Wilhelmshaven un mercredi dernier. Ils ont été repérés par un garde et remis aux autorités locales. "Spiegel" a révélé que les deux individus étaient des marins travaillant sur un navire voisin et semblaient fascinés par l'observation de navires de la marine allemande à proximité.

Ministère de la Défense : Niveaux de Sécurité Minimaux Conservés

Cependant, le porte-parole du ministère a précisé que le niveau de sécurité le plus faible sur quatre, baptisé "Alpha", était toujours en vigueur pour les bases des Forces armées fédérales. La semaine dernière, la military allemande a démenti toute menace potentielle pour le système d'approvisionnement en eau potable de la base aérienne de Cologne-Wahn, déclarant qu'aucun sabotage n'avait eu lieu.

