- L'armée allemande cherche des réservistes pour la défense de la maison en Rhénanie du Nord-Westphalie

En réponse au plan de défense complet résultant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Forces armées allemandes (Bundeswehr) en Rhénanie-du-Nord-Westphalie cherchent activement de nombreux réservistes pour la défense du territoire. Environ 500 réservistes ont déjà été appelés, selon le Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, commandant de la commandement militaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Düsseldorf. De plus, plus de 1 400 anciens militaires et 546 sous-officiers ont déjà déposé leur candidature.

Pour atteindre un effectif cible de 1 000 personnes pour le régiment de défense du territoire, jusqu'à 4 000 réservistes sont nécessaires, car chaque poste peut être pourvu plusieurs fois, a déclaré Müller. Les candidatures de sous-officiers qui souhaitent contribuer à leur pays en ces temps critiques sont particulièrement encourageantes.

Des spécialistes sont nécessaires

Il y a également des unités d'infanterie dans la défense du territoire, mais Müller a déclaré que des spécialistes tels que les mécaniciens, les techniciens en méchatronique et le personnel de cuisine étaient particulièrement recherchés. Ce personnel est également très recherché dans le secteur civil.

"Nous ne manquons pas de combattants, et avec les combattants, nous regardons aussi leur âge", a déclaré Müller. La limite d'âge pour le déploiement d'infanterie dans le régiment de défense du territoire a été fixée à l'année de naissance 1969. "Mais en principe, nous pouvons utiliser tout le monde jusqu'à 65 ans. Le message, c'est 18 à 65 ans", a déclaré Müller. "Donc, nous prenons tout le monde qui est apte."

Le fait de pourvoir plusieurs fois les postes est également dû au fait que l'appel des réservistes est basé sur le principe de volontariat et dépend de la volonté des employeurs de libérer les réservistes. De plus, le processus d'appel peut parfois prendre des mois car personne ne peut rejoindre les forces armées sans contrôle de sécurité. "Il y a une ligne de tolérance zéro dans les forces armées."

Sécuriser l'infrastructure en cas d'urgence

Les tâches principales de la défense du territoire comprennent la sécurisation de l'infrastructure critique pour la défense, telle que les ports ou les gares, et le soutien des forces alliées dans le transport de marchandises à travers l'Allemagne.

Les réservistes de la défense du territoire peuvent également être déployés en cas d'urgence et de catastrophe. Par exemple, des réservistes ont été déployés en tant qu'aides lors des inondations de 2021. Les soldats ont également coordonné la réponse à la COVID-19 dans les autorités de santé.

