L'armée allemande, appelée Bundeswehr, renforce les mesures de sécurité de ses casernes militaires.

Récemment, des informations concernant des individus non autorisés sur des bases militaires allemandes ont suscité des inquiétudes. L'armée allemande a réagi rapidement en renforçant les procédures de sécurité. Désormais, il y aura une surveillance accrue, des contrôles fréquents et même des inspections approfondies des clôtures de ces installations. Bien que le niveau de sécurité global reste à "Alpha", une vigilance accrue est attendue.

Après avoir pris connaissance des événements, un représentant du Commandement Territorial a révélé leurs réactions. Ils ont mentionné des inspections accrues, des patrouilles prolongées et des contrôles détaillés des lignes de clôture, ainsi que la fermeture temporaire de certaines zones, le respect des directives de sécurité actuelles et la sensibilisation accrue des soldats.

Initialement, "Spiegel" a rapporté des nouvelles de mesures de sécurité renforcées, indiquant que tous les baraquements avaient été ordonnés de procéder à des contrôles et inspections approfondis de leurs clôtures extérieures pour toute brèche potentielle. De plus, les patrouilles nocturnes étaient à augmenter, et les soldats étaient encouragés à rester vigilants pour tout signe d'individus non autorisés et signaler immédiatement tout comportement suspect.

Le porte-parole du Commandement Territorial a confirmé les informations de "Spiegel" selon lesquelles, le mercredi précédent, deux hommes avaient réussi à escalader une clôture à la base navale de Wilhelmshaven. Une fois découverts par un garde, ils ont été transférés à la police locale. Selon "Spiegel", les hommes étaient des marins qui travaillaient sur un navire voisin, présumément intéressés à observer les navires de guerre allemands à proximité.

During the press briefing, the ministry spokesperson reiterated the lowest security level of "Alpha" still applies to German military bases. Ultimately, the Armed Forces dismissed any suspicions of sabotage threatening the drinking water supply in the Cologne-Wahn air force base.

The Territorial Command acknowledged the necessity of these enhanced security measures, emphasizing that they were implemented by The Commission following the recent security incidents. Subsequently, strict compliance with the outlined procedures is expected from all military personnel.

