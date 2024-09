L'armée allemande active le système SLM IRIS-T: détails sur son rôle dans la protection de l'Europe contre les menaces de missiles

13:21 Russie : Un autre village près de la ville stratégique de Pokrovsk tombe sous le contrôle russe

La Russie affirme avoir sécurisé un autre village près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense déclare que l'armée russe a complètement soumis le village de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes battent en retraite face à l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 Ukraine : La Crimée équipée de systèmes de défense aérienne

Les occupants russes de Crimée utilisent divers systèmes de défense aérienne pour protéger le pont de Kerch, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, selon Defense Express sur la télévision nationale ukrainienne. Des systèmes courts et longs, notamment S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont utilisés. La Crimée est "chargée de systèmes de défense aérienne", selon Pletenchuk, en raison de son importance symbolique et pratique pour les occupants. Le pont de Kerch, un projet phare du président russe Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et sert de voie d'approvisionnement vitale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats se poursuivent sur le pont, et Kyiv a souvent exprimé son intention de libérer la péninsule. Le pont sert de point stratégique étrangleur.

12:32 Poutine annonce la visite de Xi en Russie pour le sommet du BRICS

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping se rendrait en Russie pour le prochain sommet du BRICS en octobre. "Comme décidé, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS", a déclaré Poutine lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre chinois Han Zheng sur la marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine depuis 2009, a par la suite été rejoint par l'Afrique du Sud, et cette année, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux. Elles se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin cherche à étendre son influence et à renforcer les alliances économiques. Moscou et Pékin ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine.

12:00 Russie : Attaque de Poltava ciblant des soldats et des instructeurs étrangers

Le ministère russe de la Défense affirme que l'attaque mortelle contre la ville ukrainienne de Poltava était dirigée contre des soldats et des instructeurs étrangers. La cible était un centre de formation militaire. Selon le ministère, l'institut forme des spécialistes en communication et en guerre électronique de différentes parties des forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens non habités impliqués dans des attaques contre des objets civils sur le territoire russe. De plus, le ministère affirme avoir utilisé le système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. En outre, les forces russes ont pris le contrôle de deux autres localités dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon des sources ukrainiennes, 50 personnes ont été tuées dans l'attaque de Poltava mardi.

11:43 Baerbock rend hommage au ministre des Affaires étrangères ukrainien sortant

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a rendu hommage à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "De longues conversations dans des trains de nuit, au G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", écrit-elle sur X. "Il y a peu de gens avec qui j'ai travaillé plus étroitement que vous, @DmytroKuleba", ajoute-t-elle. "Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront Returned to the whole of Ukraine."

11:24 La Russie modifie sa doctrine nucléaire en réponse aux défis occidentaux

Selon l'administration présidentielle russe, les actions de l'Occident contraignent la Russie à modifier sa doctrine nucléaire. La Russie fait face à des défis et des menaces de la part de l'Occident, qui nécessitent une réévaluation de la doctrine, selon les agences de presse russes citant le porte-parole de l'administration présidentielle, Dmitri Peskov. Il est envisagé que l'Ukraine pourrait employer des armes à longue portée américaines dans ses attaques en profondeur sur le territoire russe. Le gouvernement de Kyiv a maintes fois demandé l'autorisation aux États-Unis d'utiliser les armes fournies par ses alliés pour frapper des cibles en profondeur à l'intérieur de la Russie. "Il est clair que les Ukrainiens feront cela", a informé Peskov à l'agence RIA. "Nous prenons tout cela en compte." La Russie a déjà affirmé qu'elle modifierait sa doctrine nucléaire, bien qu'elle n'ait pas révélé de détails. Le guide permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:19 Munz : L'attaque de Poltava pourrait se retourner contre la Russie

La Russie attaque la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, avec des rapports d'une des plus lourdes frappes aériennes depuis le début du conflit. Les médias russes, however, le décrivent comme un "succès spectaculaire", selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Entre-temps, la Russie semble changer sa stratégie.

09:52 Le Haut Commandement Militaire Ukrainien publie des estimations des pertes russesLe Haut Commandement Militaire Ukrainien a publié des chiffres mis à jour des pertes parmi les soldats russes en Ukraine. Le rapport indique que la Russie a subi environ 620 350 pertes de troupes depuis le 24 février 2022, ce qui équivaut à une perte quotidienne d'environ 1 390 soldats. De plus, sept chars, 30 systèmes d'artillerie et 43 drones ont été détruits, selon le rapport de Kyiv. Les pertes totales de la Russie, selon l'Ukraine, comprennent 8 618 chars, 16 848 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, des drones, 28 navires et un sous-marin. Les estimations occidentales de ces chiffres sont plus basses, mais elles sont toujours considérées comme le minimum.

09:21 "Jour tragique" déclaré par le gouverneur de Lviv - le nombre de morts augmenteLe nombre de morts suite aux attaques aériennes russes sur Lviv, une ville occidentale de l'Ukraine, a augmenté. Selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kosyzkyj, sept personnes, dont deux enfants, ont péri lors des attaques nocturnes. Kosyzkyj a qualifié cela de "jour tragique" pour leur région et d'une grande tragédie. Dans un message précédent, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien démissionneLe ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a présenté sa démission, comme l'a annoncé le président de la Parlement, Ruslan Stefantchuk. Le Parlement discutera de cette démission lors de sa prochaine réunion, selon l'annonce de Stefantchuk sur Facebook. Plusieurs autres ministres ont également démissionné récemment (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces démissions signifient un remaniement important du gouvernement ukrainien. Mercredi est prévu comme jour de licenciement, selon le chef du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arachamia, sur Telegram. Jeudi sera alors le jour des nominations.

08:03 Zelenskyy décrit l'attaque de Poltava comme "dévastatrice"Le président Volodymyr Zelenskyy a décrit l'attaque de roquettes russes sur Poltava comme l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre, dans son discours du soir. Il a révélé que des personnes sont toujours coincées sous les décombres et a de nouveau appelé à des systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre un potentiel désastre à la centrale nucléaire de ZaporijjiaDuring a meeting in Kyiv, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, discussed the situation surrounding nuclear power plants in Ukraine and Russia. Grossi is due to visit the Russian-occupied Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in southeastern Ukraine on Wednesday. According to Reuters, Grossi informed Zelenskyy that the situation at the plant is "dicey" and the threat of a catastrophe remains. The power plant fell under Russian control following Moscow's invasion of Ukraine in February 2022 and is currently offline. Both sides have repeatedly accused one another of shelling the plant, with both Moscow and Kyiv denying such allegations.

07:18 Deux morts et 19 blessés dans les frappes aériennes russes sur LvivAu moins deux personnes ont perdu la vie et 19 autres ont été blessées suite aux frappes aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv. Le gouverneur de la région, Maksym Kozytskyi, a rapporté cela sur Telegram.

06:53 L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour les efforts sur le frontL'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour son secteur agricole et les initiatives de déminage, comme l'explique le média allemand "Rheinische Post", citant une réponse du gouvernement à une question de l'Union. Cela comprend un programme de financement pour les terres agricoles proches de la ligne de front. Le gouvernement allemand a été invité à évaluer un éventuel soutien. Une prime de sécurité pour le personnel serait nécessaire, et l'Ukraine a également demandé le prolongement d'un programme financé par le ministère de l'Agriculture pour la livraison de générateurs. De plus, un soutien pour les opérations de déminage est requis dans les régions proches de la ligne de front. Le ministère de la Coopération économique et du développement est actuellement impliqué dans un projet de détection et de déminage, comme l'a confirmé le gouvernement allemand.

06:17 Incendie à Lviv suite à une attaque de drone russeUn incendie s'est déclaré près de la gare principale de Lviv, suite aux attaques aériennes russes sur la ville de l'ouest de l'Ukraine. Deux bâtiments scolaires ont également été endommagés, avec de nombreuses fenêtres brisées, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. Plusieurs drones Shahed sont believed to have been used in the Russian aerial strike. Air defense and rescue services are providing assistance. The affected schools have been closed, Lviv Mayor Andriy Sadovyi announced on Telegram. At least six people, including a 10-year-old boy, have been injured. Lviv is situated in western Ukraine, near the Polish border, away from the war's frontline, but has been targeted by attacks since the conflict began.

04:35 Biden promet de nouvelles aides de défense aérienne pour l'UkraineAprès l'attaque dévastatrice de la Russie sur Poltava, le président américain Biden promet de fournir de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. "Je condamne fermement cette attaque brutale", déclare Biden. Washington continuera à soutenir militairement Kyiv, "ce qui comprend la fourniture de systèmes de défense aérienne et de capacités essentielles pour que l'Ukraine puisse protéger ses frontières". Le président Zelenskyy a réitéré sa demande à ses alliés internationaux après l'attaque, qui a fait au moins 51 morts. Il a exhorté l'Ukraine à obtenir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et à utiliser les armes à longue portée déjà fournies pour attaquer le territoire russe.

02:52 Kyiv Subit à une Nouvelle Attaque de DronesLa Russie lance une autre attaque de drones sur Kyiv. Les forces de défense aérienne ukrainiennes luttent pour repousser les attaques aux abords de la capitale, selon les rapports Telegram de l'armée ukrainienne. Il n'y a pas encore d'informations sur le nombre de drones utilisés et l'ampleur des dommages. L'attaque nocturne fait partie d'une série de raids aériens de la Russie sur Kyiv qui ont augmenté ces dernières semaines.

01:32 Zelensky sur Kursk : Garder jusqu'à ce que Poutine DiscuteL'Ukraine cherche à maintenir les territoires occupés dans la région russe de Kursk jusqu'à ce que Poutine siège pour des négociations, reveals le président Zelenskyy dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation des territoires fait partie intégrante du "plan de victoire" de l'Ukraine, mentionne Zelenskyy. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de terres russes. Zelenskyy ne précise pas si la capture de plus de territoire russe est prévue. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même le président américain n'en a pas été informé.

00:47 Le Cabinet Ukrainien Lance des Démission MassivesQuatre ministres démissionnent avant un remaniement ministériel prévu en Ukraine. Selon les rapports ukrainiens, ils comprennent Olga Stefanishyna (députée ministre pour les affaires européennes), Oleksandr Kamyshin (ministre pour les industries stratégiques), Denys Malyuska (ministre de la Justice) et Ruslan Strilets (ministre de l'Environnement). Il reste incertain si les quatre ministres seront nommés à de nouveaux postes de haut niveau. "Un grand remaniement gouvernemental est imminent", déclare David Arakhamia, la figure de proue du parti au pouvoir Serviteur du peuple sur Telegram. "Demain, il y aura une journée de licenciements, suivie d'une journée de nominations", déclare Arakhamia, considéré comme un proche du président ukrainien Zelensky.

23:16 Après l'Attaque de Fusees sur Poltava : Zelensky Plaide pour l'Utilisation d'Armes à Portée ÉlevéeSuite à l'attaque mortelle de la Russie sur Poltava, le président ukrainien Zelensky plaide pour l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les frappes russes deviendront impossibles si nous pouvons détruire les sites de lancement et les aérodromes militaires des occupants ainsi que leur logistique", déclare Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon ses déclarations, le nombre de morts à Poltava a atteint 51 et le nombre de blessés 271. On pense encore que d'autres personnes sont coincées sous les décombres.

22:06 Zelensky Remplace un autre Officiel de Haut NiveauLe président ukrainien Zelensky a renvoyé Rostyslav Shurma, premier député chef de l'office présidentiel, comme indiqué dans un décret sur le site du président. En outre, Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée première ministre et ministre de l'intégration européenne en Ukraine, a démissionné, selon l'annonce du président du parlement. Plusieurs autres ministres avaient précédemment présenté leur démission. Zelensky a expliqué que des changements sont apportés pour renforcer le gouvernement. "L'automne sera très important. Nos institutions d'État doivent être organisées pour permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Reporter de ntv à Poltava : "Les Résidents ont Vécu des Moments Très Tendus"L'Ukraine signale l'une des plus lourdes attaques aériennes de la guerre. De nombreux morts et blessés sont signalés. La reporter de ntv Kavita Sharma est sur les lieux et décrit l'"atmosphère très tendue" et comment les résidents ont vécu l'attaque de fusées.

ici.21:25 L'Ukraine Accuse la Russie d'Exécuter des Prisonniers de GuerreLe Bureau du Procureur Général d'Ukraine accuse les soldats russes d'avoir assassiné plus de soldats capturés. Des enquêtes ont commencé sur le tir de trois Ukrainiens dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, selon son message Telegram. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont fait mettre à terre face contre terre et les ont exécutés immédiatement", a écrit le bureau, citant des vidéos en circulation en ligne.

L'Union européenne exprime son inquiétude face à l'agression continue de la Russie en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

En réponse aux demandes du gouvernement ukrainien, l'Union européenne prépare une aide supplémentaire, y compris de l'équipement militaire et de l'aide humanitaire, pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine et soutenir les civils touchés.

