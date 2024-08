L'arme elle-même est le problème.

"La violence est inacceptable dans notre société démocratique. Le responsable doit faire face à des conséquences graves", a déclaré Olaf Scholz, qualifiant la scène de crime de "répugnante". Après quelques semaines, le chancelier a de nouveau exprimé ses préoccupations concernant "un autre crime répugnant" et a promis : "Nous devons agir pour faire respecter la loi et punir sévèrement le coupable."

Les circonstances étaient similaires - les crimes l'étaient aussi. Initialement, les remarques du Social-Démocrate faisaient référence à l'attaque au couteau perpétrée par un extrémiste islamiste à Mannheim, tandis que la deuxième déclaration concernait une attaque au couteau probable d'un extrémiste islamiste à Solingen. Des expressions de condoléances et le respect de l'État de droit étaient nécessaires et appropriées, bien qu'elles ne puissent pas réparer la douleur ou soulager la peine. Les familles des défunts, les survivants et la population ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, que la société tout entière se tient à leurs côtés.

Cependant, les paroles du politique semblent maintenant être un rituel, comme des phrases répétées. Bientôt, l'annonce suit pour prendre des mesures supplémentaires pour la sécurité intérieure et "agir de manière décisive", généralement accompagnée de déclarations telles que : "Il est temps de rester vigilants." Et "Nous protégerons notre mode de vie." Cela dure depuis une décennie, et c'était également la réponse après la Saint-Sylvestre 2016, lorsque des femmes ont été agressées sexuellement sur la place de la cathédrale de Cologne, et que la chancelière Angela Merkel de l'époque a appelé à une réponse ferme de l'État de droit.

Taux de criminalité record

Les gens s'attendent à des actions proactives, tangibles, à long terme et efficaces au lieu d'annoncer simplement des mesures. Presque tout le monde est conscient des problèmes, que ce soit en les ignorant ou non, et lit régulièrement des rapports d'attaques au couteau, d'actes de violence et d'agressions sexuelles. L'anxiété et la peur se sont accrues en Allemagne, et elles ne sont plus uniquement liées à une perte de sécurité publique.

Le sentiment de vivre dans un pays sûr a diminué pour beaucoup, et les évaluations subjectives ne sont plus suffisantes pour le contredire. Les statistiques ont évolué en ligne avec la perception. Les crimes violents ont atteint un sommet historique de 214 099 cas enregistrés en 2023. Les attaques au couteau ont augmenté d'environ 800 par rapport à 2022, atteignant presque 9 000 cas. Presque la moitié de tous les suspects impliqués dans tous les crimes ne possèdent pas de passeport allemand.

Bien que les stats soient liées à la fin de la pandémie de Corona et à la situation économique du pays, le virus ne s'est pas limité à l'Allemagne, et des confinement ont été imposés dans le monde entier. De même, les difficultés économiques ne sont pas exclusives à l'Allemagne. Il est inutile de redéfinir les statistiques de police et de donner des conseils à la population sur la façon de vivre leur vie quotidienne, car ils sont bien conscients de la situation.

Les années de minimisation du côté sombre de l'immigration non contrôlée et de blanchiment étaient inutiles dès le départ, et continuer serait stupide.

Dans une déclaration suivant le meurtre du policier de Mannheim, Scholz a déclaré en juin : "Ceux qui souhaitent vivre en liberté et en paix en Allemagne ne devraient pas se sentir menacés. Au contraire, ceux qui menacent notre liberté et perturbent la paix devraient se sentir menacés." Peu après, le chancelier a déclaré devant le Bundestag que "sans sécurité, tout est vain." Comme souvent, Scholz a dit les bonnes paroles, mais elles n'ont pas été traduites en actions concrètes.

Les restrictions de couteau sont des gestes vides

Les restrictions de couteau proposées par la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser sont purement symboliques et ne décourageront pas les terroristes, tels que ceux responsables des attaques de Mannheim et de Solingen. Les expulsions prévues de demandeurs d'asile heavily criminalisés ont été retardées - la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock bloque le projet. Faeser prévoit de permettre à l'Office fédéral de police criminelle d'accéder secrètement aux appartements et d'installer un logiciel espion sur les ordinateurs pour lutter contre le terrorisme. Au lieu d'examiner comment la loi pourrait être rendue constitutionnelle et de considérer des mesures de prévention de l'abus, le ministre de la Justice Marco Buschmann du FDP rejette immédiatement l'idée de "secrecy in apartments" comme une "absolue tabou", au grand plaisir des nombreux suspects en Allemagne.

Qui peut suivre tout cela ? Après l'incident du Nouvel An à Cologne, un haut responsable de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a révélé anonymement à n-tv.de : "Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'officiers de police, de procureurs et de juges, mais aussi de réformer le code de procédure pénale, de construire de nouvelles prisons, d'employer plus de travailleurs sociaux, de planifier intelligemment les villes et d'aborder les ghettos, et d'améliorer les offices de jeunesse défectueux. Il s'agit d'une politique d'immigration globale et cohérente avec une législation claire et constamment appliquée." Peut-être que la politique finira enfin par briser les tabous et collaborera pour restaurer la confiance de la population. Les avertissements, les expressions de sympathie, les condamnations, les grands plans et ensuite laisser les choses en l'état ne résoudront pas le problème. Ce n'est pas seulement la longueur du couteau qui est le problème, mais les individus qui l'utilisent pour faire la guerre à leurs semblables. Peut-être que les principaux acteurs de la coalition du trafic lumineux reconnaîtront finalement qu'il y a non seulement un droit d'asile, mais que la Constitution garantit également à chaque citoyen fédéral le droit à la vie et à l'intégrité physique, ce qui impose une responsabilité à l'État de protéger ses citoyens.

